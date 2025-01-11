الامارات | محمد بن راشد: صناعة المحتوى هي صناعة للوعي والثقافة وداعم أساسي لمسيرة التنمية البشرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على مدار ثلاثة أيام وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف»، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى وأكثر من 420 متحدثاً من أبرز المؤثرين والخبراء في العالم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن صناعة المحتوى هي صناعة للوعي والثقافة وداعم أساسي لمسيرة التنمية البشرية، وتلعب دوراً مؤثراً في مسيرة البناء والارتقاء الدائم بمنظومة العمل وتسليط الضوء على الإنجازات.

وقال سموه: «قمة المليار متابع هدفها المساهمة في تشكيل قطاع اقتصادي مستدام قائم على المحتوى.. نفخر باستضافة 15 ألف صانع محتوى يتابعهم أكثر من 2.3 مليار متابع، وستبقى الإمارات حاضنة ووجهة لكل المواهب في هذا القطاع».

وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جناح كبريات منصات التواصل الاجتماعي المشاركة في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، حيث تلتقي منصات سناب شات، وإكس، ويوتيوب، وتيك توك، ولينكد إن، وشركة ميتا «فيس بوك، وإنستغرام، وواتس أب» لأول مرة عالمياً في مكان واحد.

كما اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على عمل لجنة تحكيم برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى» التابع لقمة المليار متابع، والجهود التي يبذلها أعضاؤها، لتقييم طلبات المشاركة في البرنامج من الشركات الناشئة أو الأفراد من صناع المحتوى ممن يمتلكون أفكاراً ريادية، وتأثيراً إيجابياً.

رافق سموه خلال حضوره جانباً من فعاليات القمة، سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، سعيد العطر.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، أن دولة الإمارات أصبحت برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مركزاً عالمياً رئيساً لتشكيل مستقبل صناعة المحتوى وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بالارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وتوفير البيئة المثالية لجذب المبدعين والمواهب، وبناء الكفاءات المؤهلة القادرة على الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الإبداعي الذي يشهد استثماراً عالمياً متسارعاً في قطاعاته كافة. وقال: «تمثل النسخة الثالثة من قمة المليار متابع محطة فارقة في مسيرة اقتصاد صناعة المحتوى من خلال اعتمادها مسارات الاقتصاد والمحتوى والتكنولوجيا عبر 340 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة، ما يعكس الأهمية القصوى التي يوليها العالم اليوم لهذا القطاع الاقتصادي الواعد، لما يمثله من تأثير كبير على حياة الشعوب اجتماعياً واقتصادياً».

وتعرض المنصات الكبرى خلال مشاركتها في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع رؤاها وخططها المقبلة لتطوير صناعة المحتوى الهادف، ودعم صناع المحتوى والمؤثرين، إضافة إلى استعراض تجربتها في الارتقاء بالإعلام الجديد، والاستثمار الواسع في مجال الاقتصاد الإبداعي، كما يتبادل مسؤولو المنصات والمؤثرون وصناع المحتوى الأفكار بشأن حماية الملكية الفكرية ومكافحة المعلومات المضللة، وكيفية استخدام أدوات التحليل، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات بناء المجتمعات الرقمية لدعم المحتوى.

وتمتلك شركة ميتا أدوات متقدمة لنقل المعرفة، بما يساعد صناع المحتوى والمؤثرين على تقديم قصص ملهمة تسهم في بناء المجتمعات، وتعمل من خلال منصاتها على التقريب بين الشعوب وتبادل الآراء والمعارف، وتستقطب أصحاب الأفكار الإبداعية والمبتكرة ورواد الأعمال ومؤسسي المشروعات الناشئة.

أما منصة تيك توك فتوفر خطاباً بصرياً يدعم صناعة المحتوى ويعزز التواصل بين المستخدمين، ويمنح رواد المنصة فرصة متابعة ملايين الفيديوهات القصيرة التي يقدمها صناع محتوى من مختلف الثقافات.

وتعمل «يوتيوب» على تحسين تجربة المستخدم من خلال دعمها الدائم للفيديوهات الإبداعية، بينما تسعى منصة إكس إلى دعم صناع المحتوى والمؤثرين والكتاب والمفكرين وغيرهم، ومنحهم فرصة للحوار والتواصل مع جمهور كبير بطرق مبتكرة، وتحث منصة إكس مستخدميها على تقديم أفضل ما لديهم، وتتبنى المنصة طرح خطاب مشوق وممتع بعيداً عن المعلومات الكاذبة والمضللة.

وتشكل منصة لينكد إن مجتمعاً معرفياً يجمع ملايين المتخصصين من مختلف أنحاء العالم، ويدعم صناع المحتوى الذين يقدمون محتوى متخصصاً وذا قيمة مهنية، وتوفر المنصة فضاء مفتوحاً للنقاش وتبادل المعرفة بما يعزز التفاعل بين المحترفين، ويثري موضوعات العمل والتطوير المهني، فيما تستعرض منصة سناب شات قصص النجاح الملهمة للمؤثرين ورحلتهم التي حققوا خلالها النجاح، وتبرز أهم الإنجازات التي قادتهم إلى نجاح وازدهار أعمالهم.

وتلعب النسخة الثالثة من قمة المليار متابع دوراً حيوياً في تعزيز اقتصاد صناعة المحتوى، الذي يبلغ حجمه على مستوى العالم نحو 250 مليار دولار.

ونجحت القمة في جمع أكثر من 10 صناديق استثمارية بقيمة 50 مليون درهم هدفها دعم صناع المحتوى، ويبلغ إجمالي الأصول المدارة في قطاع صناعة المحتوى من الشركات المشاركة ما بين 7 و8 مليارات دولار، وتلقت القمة خلال الفترة السابقة طلبات للحصول على الدعم من أكثر من 500 شركة ناشئة من 40 دولة حول العالم.

ويهدف برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى» إلى توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد من أصحاب الأفكار الإبداعية في صناعة المحتوى، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال اليوم الختامي من فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع.

ويشهد اليوم الثالث من القمة تتويج الفائز بجائزة قمة المليار متابع والبالغة قيمتها مليون دولار، والتي تعد أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف.

