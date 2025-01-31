الامارات | نماذج «ذكاء اصطناعي» للتنبّؤ باحتياجات خدمات الطوارئ لـ «أصحاب الهمم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أخيراً، عن إطلاق منصة ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم، تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لزائري منشآت المؤسسة من فئة أصحاب الهمم، وتعزيز جودة حياتهم، فضلاً عن تقديم أفضل رعاية صحية لهم. وتُعد المنصة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وموجهة لأصحاب الهمم في دولة الإمارات.

وأوضحت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتياجات خدمات الطوارئ للمرضى من فئة أصحاب الهمم، وسيتم توسيعها لتشمل جميع مجالات الخدمة، إذ تزوّدنا المنصة برؤى حول توزيع المرضى من فئة أصحاب الهمم، حسب العمر والجنس ونوع الحالة، إضافة إلى تكرار الزيارات إلى العيادات ودخول المستشفى، واستخدام أقسام الطوارئ.

وأعلنت المؤسسة خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي استضافته دبي أخيراً، طرح منصة «التنبؤ بإعادة الدخول إلى المستشفى قبل حدوثها»، وهي منصة ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تحسين رعاية المرضى من خلال التنبؤ بإعادة الدخول إلى المستشفى قبل حدوثها، وتقليل حالات الإدخال التي يمكن تجنّبها، من خلال تحديد الحالات المعرضة للخطر مبكراً، ما يضمن تقديم رعاية أفضل وتقليل تكاليف الرعاية الصحية.

وتشمل المنصة لوحة بيانات مخاطر المرضى التي تعرض رؤى لفرق الرعاية الصحية، بما في ذلك درجات مخاطر المرضى والاتجاهات والتوصيات، كما تشمل تنبيهاً أو إشعاراً مستنداً إلى نموذج الذكاء الاصطناعي، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرضى، بما في ذلك التاريخ الطبي، وخطط العلاج والبيانات الديموغرافية والأمراض المصاحبة، للتنبؤ باحتمال إعادة الدخول.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم دمج هذا النظام مع نظام «وريد»، لإشعار المرضى المعرّضين للخطر قبل الخروج من المستشفى.

وفي السياق ذاته، طرحت المؤسسة منصة «إدارة استخدام العيادات التخصصية الخارجية»، وهي منصة ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى دمج التحليلات التنبئية لتحسين كفاءة وفاعلية العيادات، وتقليل الازدحام وتعزيز كفاءة الموارد.

وتعرض المنصة بيانات تفاعلية حول اتجاهات المواعيد والاستخدام وتخصيص الموارد، فيما يتنبأ النظام بحجم المرضى على مستوى العيادة والطبيب، ما يتيح تخطيطاً وجدولة أفضل، ويحدد الأنماط لتنظيم المواعيد وتدفق المرضى واتجاهات الاستخدام.

وأعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على نمو وتطور الأعمال في مدينة دبي الطبية، تعاونها مع معهد الذكاء الاصطناعي والذكاء الكمومي (AIQII)، الممثل الإقليمي لشركة جينيريتف تكنولوجيز، لإطلاق حل قائم على الذكاء الاصطناعي لتحليل مطالبات التأمين الصحي، خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.

وتستفيد المبادرة الجديدة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة التي تضمن مستويات كفاءة أعلى في معالجة المطالبات، من خلال تحسين معدلات القبول الفورية، وتبسيط التعامل مع المطالبات المرفوضة، وتقليل الأعباء الإدارية.

ومن المقرر تشغيل هذا الحل القائم على الذكاء الاصطناعي داخل بيئة سحابية آمنة، بما يضمن أعلى مستويات خصوصية البيانات. ويمكن لمزودي خدمات الرعاية الصحية تحميل بيانات المطالبات بشكل آمن ليتم تحليلها آلياً، مع التدخل بالحد الأدنى بعد إرسال البيانات.

ويعتزم معهد الذكاء الاصطناعي والذكاء الكمومي إطلاق نسخة تجريبية من البرنامج في فبراير الجاري حصرياً لمجتمع مدينة دبي الطبية.

وسيحصل مزودو خدمات الرعاية الصحية المشاركون على تحليل مجاني لمطالبات التأمين الصحي، إضافة إلى تعاون المعهد مباشرة مع شركات التأمين لسداد المطالبات المحددة. ومن المقرر أن يحصل مزودو الخدمات على 50% من المبالغ المستردّة، دون تكبّد أي تكاليف إضافية أو وقت انتظار.

