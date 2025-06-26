الامارات | مجلس دبي للإعلام يفتح باب التقديم لمنحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أعلن مجلس دبي للإعلام، أمس، فتح باب التقديم للحصول على منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل قطاع الإعلام في دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم، وحرصاً على رفد هذا القطاع الحيوي، أسوة ببقية القطاعات الرئيسة في الدولة، بصفوف من الكوادر الوطنية الشابة المؤهلة لصنع وتطوير إعلام إماراتي بمعايير عالمية.

وتتيح المنحة للكوادر الشابة الإماراتية من خريجي وخريجات الثانوية العامة فرصة الحصول على منحة دراسية كاملة في «كلية محمد بن راشد للإعلام»، بالجامعة الأميركية في دبي، فيما لا يقتصر أثر المنحة على الناحية الأكاديمية، بل يمتد لفتح المجال أمام المتميّزين من المستفيدين من هذه المنحة لمواصلة رحلة التميّز في مجال تخصصهم بالحصول على فرص عمل عقب إنهاء فترة الدراسة الجامعية.

وقالت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المرّي: «انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم وتمكين الشباب، والنهج الذي أرسته القيادة الرشيدة في دعم الشباب كأساس لمسيرة التنمية الشاملة في دبي وتطوير قطاعاتها كافة، نواصل العمل من خلال منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين على اكتشاف المزيد من المواهب الواعدة، سعياً لصقلها أكاديمياً وعملياً، بما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثّل في زيادة مشاركة الكادر الإماراتي في صُنع إعلام بلاده وتطويره وفق أرقى المعايير العالمية».

وأضافت: «التفوق في العمل الإعلامي يتطلّب الجمع بين الحصيلة المعرفية الأكاديمية والممارسة المهنية العملية، ولاشك في أن اكتشاف الموهبة الحقيقية ومنحها فرصة الازدهار هو البداية النموذجية لأي عملية تطوير هدفها الارتقاء بالإعلام المحلي والوصول به إلى العالمية، ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن ننوّه بالدور المهم الذي تضطلع به كلية محمد بن راشد للإعلام في إعداد جيل إعلامي إماراتي، يمتلك المعارف والمهارات التي تُمكنه من القيام بدور ملموس في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة الإعلام الإقليمي والعالمي».

من جانبها، قالت الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، نهال بدري: «يواصل المجلس مساعيه نحو تمكين جيل الشباب، وضخ المزيد من الدماء الجديدة في قطاع الإعلام الإماراتي، مستلهمين في جهودنا رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل تصنعه عقول وطاقات إماراتية خلّاقة ومبدعة. ولاشك في أن القطاع الإعلامي، هو من أكثر القطاعات التي تشكل المشاركة الإماراتية فيها ضرورة استراتيجية ومطلباً لا يمكن التأخر في تلبيته، إذ يبقى الإعلامي الإماراتي الأقدر على صنع رسالة بلاده ونقلها إلى العالم على النحو المأمول».

وأضافت: «نواصل العمل على تطوير شامل لإعلام دبي ليكون للشباب فيه دور أساسي، ولاشك أن الوصول إلى النموذج الأمثل لإعلامنا الإماراتي يتطلّب فكراً نابعاً من عمق ثقافتنا يعكس إنجازاتنا وما حققته دولتنا من رقي وتقدم في مختلف المجالات، فالحضور الإماراتي يُكسب الرسالة الإعلامية مزيداً من المصداقية والتأثير».

وتأتي منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين متكاملة في أهدافها مع مساعي مجلس دبي للإعلام في الاهتمام بإعداد الكادر الإعلامي منذ مرحلة مبكرة، بدءاً من مرحلة الدراسة الجامعية، في حين يكثّف المجلس من جهوده، من أجل إيجاد الضمانات الكافية التي تكفل للشباب المهتم بالدخول إلى عالم العمل الإعلامي، أن يحوّل هذا الطموح إلى حقيقة ونجاح.

ويمكن لخريجي وخريجات المدارس الثانوية، التقدُّم للحصول على «منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين» في نسختها الثالثة من خلال إرسال طلب التسجيل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مع الأخذ في الاعتبار أن الموعد النهائي لتلقّي الطلبات هو الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، مع ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة.

وأطلق مجلس دبي للإعلام العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للشباب، ومن أهمها منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين، و«تعهُّد المواهب الإماراتية الشابة»، الخاص بتسهيل التحاق الشباب الإعلاميين بسوق العمل، من خلال تعاون المجلس مع الكليات والجامعات والمعاهد العلمية المتخصصة في دراسة الإعلام من جهة، والقطاع الخاص وكبرى الشركات والمؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات والعالم العربي من جهة أخرى، كذلك قام المجلس بإحياء جائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع»، بهدف تشجيع المواهب من طلاب الإعلام على الإبداع الأكاديمي والمهني، ومنحهم منصة للاحتفاء بأفضلها على مستوى العالم العربي.