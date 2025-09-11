مجلس الإمارات للإعلام يرصد حساباً إعلانياً مخالفاً ويستدعي المُعلن

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد مجلس الإمارات للإعلام حرصه على متابعة وضبط أي ممارسات إعلانية مخالفة، ويهيب بجميع المعلنين والناشطين من الأفراد والشركات عبر المنصات الرقمية الالتزام الكامل بالأنظمة والمعايير المعتمدة، بما يسهم في ترسيخ بيئة إعلامية مسؤولة وموثوقة.

وأعلن المجلس اليوم عن رصده لحساب إعلاني على إحدى منصات التواصل الاجتماعي خالف الشروط والضوابط المنظمة للإعلانات الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام.

وأوضح المجلس أنه قد تبيّن أن الحساب نشر إعلاناً ترويجياً تضمن ادعاءات طبية وعلاجية لمنتج من دون أي سند علمي أو موافقة من الجهة الصحية المختصة، فضلاً عن احتوائه على محتوى مضلل يتعارض مع معايير المحتوى الإعلامي المعتمدة.

وأضاف المجلس أنه في هذا الإطار، باشر باستدعاء المعلن واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للتشريعات النافذة.