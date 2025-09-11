مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب يُطلق «بوليفارد الطيران الخاص»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب عن إطلاق "بوليفارد الطيران الخاص"، استجابةً للطلب المتزايد على الخدمات المرتبطة بقطاع الطيران، وبهدف استقطاب أبرز شركات الطيران العالمية وعلامات التجزئة الفاخرة.

يقع المشروع بجوار مبنى الطيران الخاص الذي يشهد نمواً متسارعاً في حركة الطيران الخاص ويبلغ طول «البوليفارد» 769 متراً، ويضم 16 مبنىً بمرافق ومتاجر حديثة وبمساحة تطوير تصل إلى 204,000 متر مربع، كما يوفّر فرصاً استثنائية للشركات العالميّة التي تسعى إلى ترسيخ حضورها والتوسّع في المنطقة، ليكون بذلك إضافة نوعيّة ضمن منظومة الطيران المتكاملة التي يقدّمها مشروع محمد بن راشد للطيران، ومن المقرر تسليم المشروع على مراحل بدءاً من عام 2026.

وقد انطلقت أعمال البناء في مبنى "Aviation One"، والذي من المتوقع أن يكون عنواناً للشركات الرائدة في عالم الطيران والشركات الداعمة للقطاع، ويتميز بتصميم معماري حديث ومساحات عملية، في انعكاس لرؤية مشروع محمد بن راشد للطيران القائمة على الابتكار والتميز.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يشكّل قطاع الطيران أحد الأعمدة الأساسية لاقتصاد دبي، ويعكس الطلب المتنامي على خدمات الطيران في الإمارة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويجسّد المنظومة المتطورة في مشروع محمد بن راشد للطيران التي تفوق توقعات صناعة الطيران، ومع تقدم الأعمال في مطار آل مكتوم الدولي، ستواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في الطيران، واستقطاب كبرى الشركات، ووضع معايير جديدة للقطاع».

وأضاف سموه أن بوليفارد الطيران الخاص إضافة مهمة للمرافق والخدمات في مشروع محمد بن راشد للطيران ويفتح آفاقاً جديدة أمام شركات الطيران الرائدة والعلامات التجاريّة الفاخرة للنمو والازدهار، ويعزز مكانة دبي وجهة مفضلة للشركات ومساهماً رئيسياً في قطاع الطيران العالمي.