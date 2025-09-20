الطقس المتوقع على الإمارات غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية التي قد يصاحبها سقوط أمطار شرقاً بعد الظهر ويصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:35 والمد الثاني عند الساعة 58 :00، والجزر الأول عند الساعة 18:56 والجزر الثاني عند الساعة 07:22.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 09:28 والمد الثاني عند الساعة 21:50، والجزر الأول عند الساعة 15:46 والجزر الثاني عند الساعة 03:52.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 30 85 25

دبي 40 30 75 25

الشارقة 41 30 75 20

عجمان 40 30 70 20

أم القيوين 40 30 70 20

رأس الخيمة 40 27 70 20

الفجيرة 34 29 85 40

العـين 42 32 70 10

ليوا 42 29 85 20

الرويس 37 31 80 25

السلع 37 31 80 25

دلـمـا 38 32 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 32 31 80 40

أبو موسى 33 31 80 40.