تخريج 4100 طالب وطالبة في كليات التقنية العليا من البكالوريوس والدبلوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كليات التقنية العليا انطلاق موسم التخريج، حيث ستحتفي بتخريج دفعة العام 2025، تحت شعار «طموح بلا حدود»، كوكبة جديدة من شباب وفتيات الإمارات، يبلغ عددهم أكثر (4100) خريج وخريجة على مستوى مختلف فروعها بالدولة، من حملة شهادات البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني في تخصصات حيوية، تشمل مجالات الهندسة، والعلوم الصحية، وإدارة الأعمال، وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، والإعلام التطبيقي، والتربية. وانطلقت فعاليات التخريج أمس من كليات التقنية برأس الخيمة.

رؤية للمستقبل

بهذه المناسبة، هنأ معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، الطلبة الخريجين بدفعة 2025، متمنياً لهم التوفيق، ومؤكداً تطلعه لرؤيتهم في مواقع الريادة والتميز.

وأشار معاليه إلى أن تخريج أكثر من 4100 طالب وطالبة هذا العام يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية الوطنية، حيث إن الكفاءات الوطنية الشابة القادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة في القطاعات الحيوية هي الثروة الحقيقية التي يبنى عليها مستقبل الدولة ورفاه مجتمعها.

وقال معاليه: «نجحت الكليات حتى اليوم في رفد سوق العمل بأكثر من 85 ألف خريج وخريجة، لتكون هذه المخرجات على مدار العقود الماضية قوة دافعة للاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص».

%40 زيادة في الخريجين

من جانبه، أكد الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن الخريجين ليسوا مجرد حاملي شهادات، بل هم أدوات للتغيير، وقادرون على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ملموسة، ومؤهلون لتبني مبادرات ريادية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني ومواجهة التقلبات العالمية، مهنئاً خريجي دفعة العام 2025، معبراً عن أنهم فرحة وفخر الوطن.

وأوضح أن «لدينا هذا العام أكثر من 4100 خريج وخريجة، أي بمعدل زيادة 40.6% تقريباً مقارنة بمجموع خريجي العام الماضي 2024 والبالغ عددهم 2961 خريجاً وخريجة، وهناك استعدادات مستقبلية في إطار توقع ارتفاع أعداد الخريجين السنوي ليصل إلى نحو 7000 خريج وخريجة في عام 2026».

التوظيف في القطاع الخاص

تحدث الدكتور العيان، حول مؤشرات التوظيف لدفعة الخريجين الجدد 2025، بلغت نسبة توظيفهم (61%) في أقل من 9 أشهر، منهم (95%) في القطاع الخاص، وفيما يتعلق بدفعة العام (2023 - 2024)، بلغت نسبة التوظيف (84%) منهم (91%) في القطاع الخاص، أما دفعة العام (2022 - 2023) فبلغت نسبة التوظيف (89%)، وبنسبة توظيف في القطاع الخاص بلغت (74%).

معدلات الالتحاق

ذكر الدكتور العيان أن الكليات اليوم في ظل ما أحدثته من تطورات وتنوع في الخيارات التعليمية، قد ساهمت في زيادة معدلات الالتحاق بها، وأن هناك خططاً لرفع الطاقة الاستيعابية في العام القادم، وأنه التحق بالكليات في الفصل الأول من العام الأكاديمي الحالي 2025 - 2026 نحو (4400) طالب وطالبة جدد، ليصل إجمالي عدد الطلبة إلى الآن إلى (25.730) طالباً وطالبة، منهم (19.380) في برنامج البكالوريوس التطبيقي، مقابل (5.539) في برنامج الدبلوم المهني. كما أن عدد الطالبات من المجموع الكلي للطلبة بلغ (18.029) طالبة مقابل (7.701) طالب، ومن المتوقع أن نستقطب مع بداية الفصل الدراسي الثاني نحو (2200) من الطلبة الجدد، في حين أن العام الماضي (2024 - 2025) استقطبت الكليات (4518) طالباً وطالبة على مدار العام، وبلغ إجمالي عدد الطلبة نهاية العام (25.781) طالباً وطالبة.

الاستثمار الحقيقي

أعرب الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، نائب رئيس مجلس أمناء كليات التقنية العليا، عن اعتزازه بتخريج دفعة جديدة من كليات التقنية العليا، مؤكداً أن هؤلاء الخريجين هم الإنجاز الحقيقي والفخر للوطن، مثمناً الدعم غير المحدود للقيادة الرشيدة لكل ما من شأنه تمكين شباب وبنات الإمارات بالعلوم والمهارات، لينتجوا ويبدعوا وينافسوا عالمياً.

وعبرت هالة يوسف بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس أمناء كليات التقنية العليا، عن فخرها بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات، مؤكدة أن هذا الحدث يعكس ثمار الاستثمار الوطني في التعليم، ويجسد جهود الكليات في إعداد كفاءات نوعية تحاكي الحاضر ومستعدة للمستقبل.

وأكد مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة التطوير في دبي، عضو مجلس أمناء كليات التقنية العليا، أن تخريج هذه الكوكبة من الطلبة يجسد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، وأن كليات التقنية العليا مؤسسة تعليمية رائدة تقود منذ سنوات منظومة التعليم التطبيقي لتخرج كوادر تتمتع بمهارات مهنية واحترافية في مختلف المجالات الحيوية.

من جانبه، ثمّن الدكتور سامر سيف السماحي، عضو مجلس أمناء كليات التقنية العليا هذا الإنجاز، مشيراً إلى أنه يعكس كفاءة المنظومة التعليمية في تمكين الشباب من أدوات المستقبل والمعارف المتقدمة التي تؤهلهم للإسهام في بناء اقتصاد معرفي مبتكر، معرباً عن ثقته بأن الخريجين سيكونون ركيزة أساسية تدعم توجهات الدولة وتلبي تطلعاتها التنموية.

مخرجات مؤهلة

الدكتور خالد الحمادي، المدير التنفيذي لكليات التقنية بالشارقة، هنأ الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة الهامة، مؤكداً أن التخريج مناسبة تتشارك فيها الكليات مع الأهالي والمجتمع بشرائحه كافة الاحتفال بكوادر نوعية ستكون إضافة حقيقية للتنمية.

الدكتور حسان المهيري، المدير التنفيذ لكليات التقنية برأس الخيمة، أعرب عن فخره بانطلاق موسم احتفالات التخرج لمجمع كليات التقنية من إمارة رأس الخيمة، والذي سيمتد إلى مختلف إمارات الدولة، مؤكداً الدور المحوري للكليات في إعداد الآلاف من الكفاءات الوطنية سنوياً، لتكون قيادات المستقبل.

وقال ناصر الأحمد، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة الرستماني: «نبارك لكليات التقنية العليا ولخريجي دفعة 2025 هذا الإنجاز المتميز. ونفخر برؤية الجيل الجديد من الخريجين وهم يشقون طريقهم بخطى واثقة، فمهاراتهم وطموحاتهم سيكون لها دور محوري في تطوير القطاعات التي نواصل الاستثمار فيها ودعمها»».

وقالت شمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية لدى «سيتي بنك» في الإمارات: «يسعدنا أن نتقدم بالتهنئة إلى كليات التقنية العليا وخريجيها بمناسبة هذا الحدث الهام. إن نجاح هؤلاء الطلبة يمثل ركيزة أساسية لمستقبل قطاع الخدمات المالية، ونحن نعتز بشراكتنا المستمرة مع الكليات، ونؤكد التزامنا بدعم تطوير الكفاءات التي تسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو في اقتصاد دولة الإمارات».

وقالت الدكتورة تهاني القادري، مدير مجموعة التوطين والشوؤن الأكاديمية في «برجيل القابضة»: «نشارك بكل فخر في الاحتفاء بخريجي دفعة 2025 من كليات التقنية العليا، ويمثل خريجو برامج وتخصصات العلوم الصحية مستقبل القطاع الطبي، حيث تُعدّهم الكليات بالعلوم والمهارات المستقبلية، مما يمكنهم من المساهمة في تعزيز خدمات الرعاية الصحية».

وقال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: «نفخر بما حققناه خلال العامين الماضيين من خلال هذه الشراكة مع كليات التقنية العليا. إنّ استقطاب الخريجين الإماراتيين وتوفير فرص التدريب لهم لا يقتصران على دعم جهود التوطين فحسب، بل يثريان أيضاً بيئاتنا التعليمية من خلال دمج الرؤى المحلية والقيادات الوطنية المستقبلية».

الخريجون: مستمرون في التميز لخدمة الوطن

الخريجة فاطمة علي آل علي، الحاصلة على الامتياز مع مرتبة الشرف بمعدل 4/4 من كليات التقنية العليا بالشارقة- برنامج العلوم الصحية تخصص علوم المختبرات الطبية، عبرت عن سعادتها بما حققت من تميز أكاديمي سيقودها لتحقيق أحلامها وبناء مستقبلها، مشيرة إلى أن سبب تفوقها يعود لشغفها بدراسة العلوم منذ الصغر، وذلك يعود الفضل فيه لأسرتها وخاصة والدتها «معلمة كيمياء»، وقد عززت فيها حب العلوم.

الخريج سعيد عبدالله السعدي، الحاصل على امتياز مع مرتبة الشرف بمعدل (4/4) من كليات التقنية العليا بدبي- برنامج الهندسة، تخصص تكنولوجيا الهندسة الكهربائية، أكد أن التميز والسعي لتحقيقه دائماً هو شيء أساسي تربى عليه في أسرته، وهو يعمل حالياً في إحدى شركات القطاع الخاص، وهي الشركة ذاتها التي أمضى فيها فترة التدريب العملي، ومن خلال تجربته في سوق العمل يرى أنه قادر على التعامل بنجاح مع الواقع الوظيفي ومتطلباته، وأن الكليات أهلته لذلك بكفاءة.

أولياء أمور: تفوق أبنائنا فرحة

انتصار راشد آل علي، والدة الخريجة فاطمة آل علي والحاصلة على امتياز مع مرتبة الشرف بمعدل (4)، عبرت عن سعادتها بتميز ابنتها، واعتبرت أنها فخر لها وللعائلة وللوطن، وأن هذا الإنجاز هو رد جميل لوطن وقيادة لم تدخر جهداً في دعم أبنائها، وتوفير أفضل الفرص التعليمية لهم.

جاسم حسن الزعابي، والد الخريج عبدالله الزعابي من كليات التقنية برأس الخيمة، عبر عن فرحته الكبيرة لتخرج ابنه عبدالله وحصوله على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف بمعدل أكاديمي (4)، من تخصص تكنولوجيا المعلومات وتطوير التطبيقات، مشيراً إلى أن ابنه حقق حلمه، وهو فخور بتميزه، واعتبر أن السبب وراء ذلك حرص ابنه على الدراسة؛ لأن لديه طموحاً للتميز الوظيفي بكل كفاءة ومهارة، فهو ملتحق بكلية الشرطة، ويواصل العمل على بناء مستقبله، متمنياً أن يراه في أعلى وأفضل المناصب لخدمة مجتمعه ووطنه.