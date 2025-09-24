شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر

ابوظبي - سيف اليزيد - طلبت شرطة أبوظبي، اليوم، من "السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب".

كما دعت الشرطة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إلى "الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة".

#عاجل | #تنبيه #ضباب #شرطة_أبوظبي ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب وتدعوهم للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة. pic.twitter.com/6YQKCoM7zu — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) September 23, 2025

— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ)