الإمارات تنفذ مبادرات رائدة لتعزيز الاستجابة لمرض الزهايمر

ابوظبي - سيف اليزيد - استعرض تقرير جديد أعدته إيكونوميست إمباكت، تحت عنوان "نظرة جديدة على مرض الزهايمر في الإمارات"، المبادرات الرائدة التي تتبناها الدولة للتعامل مع هذا التحدي الصحي العالمي، وحدّد ثلاث أولويات محورية لتعزيز استجابتها لهذا المرض.

وأوضح أنه من هذه الأولويات تعزيز استجابة منسّقة قائمة على الأدلة العلمية، من خلال وضع سياسات أو خطط وطنية لمواجهة مرض الزهايمر، بمشاركة الحكومة، والقطاع الصحي، والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب المرضى ومقدمي الرعاية، وتوضيح المسارات المؤدية للتشخيص المبكر والتدخل العلاجي المناسب، وذلك عبر تدريب الكوادر الصحية، ولا سيما مقدمي الرعاية الأولية الذين يمثلون عادة أول نقطة اتصال مع المرضى، بالإضافة إلى رفع وعي المجتمع بالمؤشرات المبكرة للمرض، وتعزيز معرفته بقنوات الخدمات الصحية المتخصصة وكيفية الوصول إليها، من خلال الاستثمار في برامج التوعية ومعالجة الوصم والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بهذه الحالة.

وأكد التقرير، الذي تم إطلاقه خلال المؤتمر الخامس لأمراض الدماغ الذي عقد في أبوظبي بمشاركة أكثر من 450 خبيراً ومتخصصاً في طب وجراحة الأعصاب من مختلف أنحاء العالم، التزام الإمارات بوضع استراتيجيات فاعلة تواكب النمو السكاني وارتفاع معدلات الشيخوخة.

وسلط الضوء على سلسلة من التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الإمارات للتصدي لأعباء المرض، بما في ذلك مبادرات التوعية التي تقودها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى جانب مساهمة مؤسسات المجتمع المدني مثل مبادرة "4-get-me-not".

وأشار التقرير، الذي تم إعداده بدعم من شركة "ليلي" العالمية الرائدة في مجال أبحاث وابتكارات مرض الزهايمر، إلى الاعتراف الدولي بمدينة الشارقة من قبل منظمة الصحة العالمية عام 2015 كأول مدينة عربية مراعية للسن، وهو ما جعلها نموذجاً إقليمياً يحتذى به في تعزيز الشيخوخة الصحية.

ويشكل التقرير منصة استراتيجية تؤكد ريادة الإمارات إقليمياً ودولياً في مجال الرعاية الصحية، وخصوصاً في التعامل مع التحديات المعرفية والتنكسية مثل الزهايمر، كما يعكس التوجه المستقبلي للدولة في تبني الابتكار وتطوير نماذج رعاية متكاملة تستند إلى البيانات والبحوث، بما يجعل منها نموذجاً عالمياً في الاستجابة الصحية الشاملة لهذا المرض.

وفي هذا السياق، أكدت روبرتا مارينيلي، الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا والمدير العام لشركة "ليلي" في الإمارات، أهمية الشراكة مع المجتمع الصحي الإماراتي، مشيرة إلى أن الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو تأسيس نموذج مبتكر لرعاية مرضى الزهايمر، يقوم على التكامل والتعاون متعدد الأطراف.