«تريندز» يشارك في الملتقى الثاني لمراكز الفكر الإماراتية - الصينية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في بكين، في فعاليات الملتقى الثاني لمراكز الفكر الإماراتية - الصينية بصفته شريكاً استراتيجياً، والذي انعقد في العاصمة الصينية بكين يومي 23 و24 سبتمبر 2025، بتنظيم من سفارة الدولة في الصين، تحت شعار «بناء الجسور ودفع الابتكار».

حضر الملتقى، معالي حسين الحمادي، سفير الدولة لدى الصين، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، وتشن وي تشينغ، مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية، وعدد من كبار المسؤولين، ونخبة من ممثلي مراكز الفكر والجهات البحثية والأكاديمية من البلدين، لمناقشة آفاق التعاون وتعزيز جسور التفاهم المعرفي والثقافي بين الإمارات والصين. وأكد وفد «تريندز» المشارك في الحدث، أن الملتقى يشكّل منصةً مهمةً لتبادل الرؤى وصياغة أفكار مبتكرة للتعامل مع التحديات العالمية المشتركة، وتعزيز الحوار الحضاري والبحثي بين الشرق والغرب، كما يُعد منصةً استراتيجيةً لتبادل الأفكار حول المستقبل المشترك بين الإمارات والصين، لاسيما في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.

وأعرب الوفد عن تقديره لجهود سفارة الدولة في تنظيم المنتدى، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الإيمان العميق بأهمية الدور الذي تؤديه مراكز الفكر في عالم اليوم، كما تعبّر عن عمق العلاقات بين الإمارات والصين.

دراسات متنوعة

شارك تريندز في الملتقى بجناح ضم عدداً من الدراسات البحثية المتنوعة، وقدم وفد تريندز البحثي لضيوف الجناح شرحاً حول أعمال المركز وتخصصاته البحثية وإصداراته المتنوعة.