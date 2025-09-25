محمد القرقاوي: دبي لا تنتظر المستقبل.. بل تصنعه

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، أن قوة «ملتقى محمد بن راشد للقادة» تكمن في اجتماع أهم 1000 قيادي من القطاعين العام والخاص بدبي معاً، في مكان واحد، في وقت واحد، بروح واحدة ورؤية واحدة.

وقال معاليه: «نحن جميعاً فريق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا دائرة حكومية ولا شركة، بل مدينة واحدة، بمستقبل واحد»، مشيراً إلى أن هدف هذا الملتقى هو ترسيخ أفضل الممارسات في الإدارة والقيادة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن تكون دبي أفضل مدينة في العالم. وأضاف معاليه، في كلمته الافتتاحية، خلال الملتقى: «كل واحد منكم، مهما اختلف موقعه أو قطاعه، هو جزء من هذا الفريق الكبير: فريق الشيخ محمد بن راشد.. هذا الفريق الذي أثبت أن المستحيل ليس كلمة في قاموسنا.. هذا الفريق وبقيادة الشيخ محمد الذي حوّل الصحراء إلى مدينة عالمية.. وهذا الفريق الذي سيواصل المسيرة حتى تصبح دبي النموذج الذي يُحتذى به بين مدن العالم».

مسؤولية

قال معالي محمد القرقاوي، في ختام كلمته: «اليوم، ونحن هنا، أمامنا مسؤولية مضاعفة. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ينتظر منا الكثير. ودبي وأهلها يستحقون الأفضل.. فلنجعل من الملتقى بداية مرحلة جديدة».