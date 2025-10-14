حمدان بن محمد يزور معرض "إكسباند نورث ستار 2025"

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، معرض "إكسباند نورث ستار 2025".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «زرتُ اليوم معرض "إكسباند نورث ستار 2025"، الحدث الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي يُقام ضمن فعاليات "جيتكس جلوبال".

وأضاف سموه: «فخورون بالنمو المتصاعد لهذا الحدث منذ انطلاقته الأولى في عام 2016، حيث ارتفع عدد الشركات المشاركة من 350 إلى 2000، بنسبة نمو بلغت 471%، كما ارتفع عدد المستثمرين المشاركين من 150 في عام 2016 إلى 1,200 في الدورة الحالية، بنمو تجاوز 700%، في حين ارتفع حجم المشاركات الخارجية من 39 دولة في 2016 إلى 100 دولة حالياً».

وتابع سموه: «نشكر فريق غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على جهودهم ودورهم الريادي في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ومنصة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ونتطلّع إلى المزيد من النجاحات مع انتقال "إكسباند نورث ستار" مع "جيتكس جلوبال" إلى مدينة إكسبو دبي خلال ديسمبر 2026».