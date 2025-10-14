حمدان بن محمد يزور معرض «إكسباند نورث ستار 2025» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، معرض «إكسباند نورث ستار» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في «دبي هاربور»، وتستمر فعالياته حتى غد، بمشاركة ما يزيد على 2000 شركة ناشئة وأكثر من 1200 مستثمر، ما يجعله أكبر منصة عالمية تجمع بين الابتكار ورأس المال الاستثماري.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته المعرض، أن «إكسباند نورث ستار» يُجسّد مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والتكنولوجيا ويعكس رؤيتها في بناء اقتصاد رقمي متنوع قائم على الابتكار والمعرفة.

وأشار سموه إلى أن استضافة الحدث ضمن فعاليات «جيتكس جلوبال» تؤكد ريادة دبي في توفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة تدعم الأفكار الخلّاقة، وتستقطب روّاد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وقال سموّه: إن النمو المستمر لمعرض (إكسباند نورث ستار) يبرهن على الثقة الدولية المتزايدة بدبي وجهة عالمية تحتضن المبدعين والمبتكرين، وتسهم في صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي موضحاً أن المنظومة المتكاملة التي توفرها دبي من بنية تحتية رقمية متطورة وتشريعات مرنة وشراكات استراتيجية، جعلت منها منصة رئيسية لتمكين الشركات الناشئة ودعم مسيرة التحول التكنولوجي على مستوى المنطقة والعالم.

وأضاف سموه أن دعم المواهب وروّاد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المتقدمة استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، ومحرك لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، فيما تعزز مبادرات وفعاليات عالمية مثل (إكسباند نورث ستار) موقع دبي جسراً عالمياً يربط بين الأفكار ورأس المال، ويسهم في ترسيخ اقتصاد مستدام يقوده الابتكار والمعرفة ويستند إلى طاقات الشباب وإبداعاتهم.

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة في أجنحة المعرض، اطّلع خلالها على المشاركات العالمية في الحدث، وما تقدمه الشركات المتخصصة من الحلول والتقنيات في مجال الابتكار والاستثمار وصناعة المستقبل والتي تسهم في بناء منظومات الأعمال الرقمية وتطوير البنى التحتية التكنولوجية التي تتيح للشركات الناشئة النمو والازدهار والتطور، وذلك بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومعالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وبدأت جولة سموّه بجناح «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» واطّلع فيه على خدمات التوفيق بين المستثمرين وروّاد الأعمال وبرامج تنمية مجتمع الشركات الناشئة التي تستضيفها الغرفة في إطار دورها المحوري في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي.

وزار سموّه جناح صربيا المشارك في فعاليات «إكسباند نورث ستار» ضمن جناح خاص نظمته غرفة التجارة والصناعة الصربية، سلّط الضوء على أبرز الابتكارات والمشاريع الرقمية التي تعكس تطور منظومتها التقنية وريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وتفقّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة شركة «سبيس بوينت» الإماراتية، والتي تشارك في المعرض كمثال حي على الابتكار الإماراتي في مجال علوم الفضاء، بعد مشاركتها في برنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، وتعرّف سموه على ما تعرضه الشركة من تقنيات إطلاق الأقمار الصناعية.

وشملت جولة سموه في معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، زيارة جناح الإكوادور حيث تابع شرحاً حول المشاريع التي تقدمها الشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال وما تقدمه الإكوادور من فرص استثمارية للشركات والمستثمرين الدوليين.

وزار سموه منصة شركة«Secure Y71» وشركة«⁠Nabibk» الإماراتيتين، إضافة إلى جناح «HealthTech» الذي يضم الشركات المتخصصة في الابتكار الطبي والتقنيات الصحية، والتي تعرض أحدث الحلول الرقمية والتطبيقات الذكية في مجالات الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي الطبي، والأجهزة القابلة للارتداء، والتشخيص المبكر.

واختتم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، زيارته لمعرض «إكسباند نورث ستار» بزيارة جناح الهند التي تشارك في الحدث العالمي بحضور لافت، بمشاركة 211 شركة ناشئة، تتنوع مجالاتها بين الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، وأشباه الموصلات، وغيرها من الابتكارات التكنولوجية.