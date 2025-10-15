«بيت الخير» تطبق سلسلة ممارسات خضراء دعماً للاستدامة البيئية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكّدت «بيت الخير» التزامها بتطبيق سلسلة من الممارسات الخضراء في إداراتها ومشروعاتها الإنسانية، ضمن خطة مستمرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية في بيئة العمل الخيري، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة.

وتشمل المبادرات المتبعة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل استخدام الورق والمواد البلاستيكية أحادية الاستعمال داخل المكاتب والمنافذ التمويلية، والاعتماد على النظام الإلكتروني في استقبال الطلبات ومعالجة المعاملات الداخلية، بالإضافة إلى توفير تطبيق ذكي لتسهيل استقبال التبرعات، بما يسهم في خفض استهلاك الورق والطباعة وتعزيز كفاءة العمل، إلى جانب تكثيف الجهود العملية عبر تطبيق مشروع «ملابس»، الذي يهدف إلى جمع الملابس القديمة والمستعملة وتوجيهها لشركات التدوير المعتمدة، حيث تعاد معالجتها ضمن منظومة الاقتصاد الدائري، ويتم إنفاق ريعها في أوجه الخير دعماً للأسر المستحقة.