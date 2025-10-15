شما بنت محمد تشهد توقيع شراكة بين «مؤسسات محمد بن خالد» والصندوق الدولي للرفق بالحيوان

ابوظبي - سيف اليزيد - وقّعت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والصندوق الدولي للرفق بالحيوان «IFAW»، أمس في أبوظبي، مذكرة تفاهم، لتعزيز الشراكة في مجالات الوعي المجتمعي بالحيوانات والحياة الفطرية، ودعم مبادرات الحفظ وحماية التنوع الحيوي داخل دولة الإمارات، وذلك برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسات.

تهدف المذكرة، التي حضر توقيعها عزالدين تي. داونز، الرئيس والمدير التنفيذي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان«IFAW»، إلى وضع إطار تعاون مستدام بين الجانبين يقوم على الاحترام المتبادل وتكامل الرسالة، وإعداد برامج توعوية وتدريبية مشتركة تُعنى بالرفق بالحيوان وحماية موائله الطبيعية، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم فعاليات محلية ودولية تُسهم في ترسيخ ثقافة الحفظ لدى مختلف فئات المجتمع.

وتشمل المذكرة التنسيق في صياغة وتنفيذ حملات توعوية، وتقديم أوراق عمل ودراسات عن أفضل الممارسات، وإجراء أبحاث متخصصة، وتنظيم دورات وبرامج تعليمية.

وعبّرت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، عن سعادتها بتلك الخطوة الهامة في دعم العمل على الرفق بالحيوان، مؤكدة أن القيادة الرشيدة في الدولة وضعت ضمن استراتيجياتها تفعيل الأطر القانونية للاهتمام بالحياة البرية والرفق بالحيوان وتنظيم اقتناء الحيوانات ورعايتها.

وأضافت أن دور جمعيات النفع العام والمؤسسات المجتمعية هو العمل على تعزيز تلك الرؤية من خلال العمل المجتمعي ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع نحو قضايا الحياة البرية والرفق بالحيوان، مشيرة إلى أن هذه الشراكة هي نقطة انطلاق لتحقيق هذا الهدف وتعزيز جهود قيادتنا الرشيدة من أجل المزيد من الاهتمام بصحة واتزان الحياة البرية في الدولة.

من جانبه قال عزالدين داونز، نسعى معاً إلى ترسيخ ثقافة الرحمة والمسؤولية تجاه الحيوانات والطبيعة، وهي قيم متجذّرة بعمق في تراث وهوية دولة الإمارات، ومن خلال هذا التعاون، سنجمع بين الخبرات العالمية والقيادة المحلية لتمكين المجتمعات، وتعزيز التعليم، وبناء مستقبل مستدام يزدهر فيه الإنسان والحياة البرية.

يُذكر أن الصندوق الدولي للرفق بالحيوان منظمة غير ربحية تعمل عبر مكاتب إقليمية ووطنية في عدد من الدول لتنفيذ برامج تهدف إلى تقليل الاستغلال التجاري للحيوانات، وحماية الموائل الطبيعية، وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ، مع مراعاة خصوصية الثقافات المحلية وقيمها.

ويدعم هذا التعاون رسالة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في إشراك المجتمع الإماراتي في القضايا البيئية وإعلاء ممارسات الرفق بالحيوان.