«البلديات» و«الزراعة» تُطلقان مبادرة لحماية النحل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مشروعاً يهدف إلى حماية النحل، وتعزيز التنوع الحيوي، ودعم صناعة تربية النحل وإنتاج العسل في الإمارة.

وستمنح هذه المبادرة عدداً من مربي النحل المتميزين، حقّ الإنتاج المراقب في الغابات المملوكة للحكومة، وتهدف إلى تعزيز الممارسات المسؤولة، والحفاظ على أعداد الملقّحات وموائلها الطبيعية، إضافة إلى المساهمة في تجديد الغابات، وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة التجريبية خلال أكتوبر الجاري، بالتزامن مع موسم عسل السدر.

وسيشارك في المبادرة 15 نحّالاً متميزاً، مختارين من بين الفائزين الخمسة الأوائل بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي، خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ويضمن هذا النهج الاستراتيجي، إشراك أصحاب الخبرة والإنجازات المميزة، ممن أثبتوا كفاءتهم، مع الإبقاء على عدد محدود من المشاركين، ما يتيح متابعة دقيقة وإدارة أكثر فاعلية.

وبموجب ضوابط دقيقة لحماية النظم البيئية، يلتزم كل نحّال بعدد لا يتجاوز 100 خلية، ما يضمن التوازن بين كثافة النحل ومصادر الرحيق المتاحة، ويحول دون الاكتظاظ. كما يتعيّن على المشاركين الالتزام بإرشادات صارمة، تشمل الحفاظ على عدد الخلايا المحدّد، وتوثيق السجلات بدقة، وتقديم عينات من العسل المنتج.

وستقوم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمتابعة سير العمل في المبادرة من خلال برنامج تفتيش أسبوعي لمواقع الإنتاج.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «إن إتاحة الوصول إلى أفضل المساحات الغنية بالرحيق، للنَّحّالين الأكثر خبرة، يجسّد التزامنا الثابت بالحفاظ على البيئة، وفي الوقت ذاته يعزّز جودة العسل الإماراتي. كما أن هذا النهج المنظّم من شأنه أن يُسهم بفاعلية في رفع مستوى الإنتاج الغذائي المحلي، وصون النظم البيئية، ودعم الاقتصاد. وإلى جانب ذلك، يمثّل هذا التعاون بين الدائرة والهيئة ترجمة واضحة لالتزام الجهتين نحو الاستدامة البيئية، والأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي».

ومن جانبه، قال الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة: «تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج متكامل يشمل مجموعة من المبادرات، تهدف إلى تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي».