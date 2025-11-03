رئيس البرلمان العربي: يوم العلم يجسد معاني الوحدة والولاء للوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة يوم العلم التي أكد أنها تجسد أسمى معاني الانتماء والولاء وتعبر عن وحدة أبناء الإمارات والتفافهم حول قيادتهم الحكيمة.

وأشار معاليه، في تصريح الاثنين بهذه المناسبة، إلى أن يوم العلم يمثل رمزًا خالدًا للوحدة الوطنية وتجديدًا للعهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ويواصلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله برؤية استشرافية عززت مكانة الإمارات بين دول العالم.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه المناسبة تعبر عن روح الاتحاد والانتماء الوطني، وترسخ القيم والمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات، مشيدًا بما حققته من إنجازات تنموية وإنسانية جعلت رايتها خفاقة في ميادين التقدم والتسامح والعمل الإنساني.