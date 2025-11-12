منصور بن زايد يستقبل مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في قصر الوطن بأبوظبي، معالي الدكتور سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره بما يسهم في دعم المبادرات التنموية في الدول الأفريقية، ويعزز الروابط بين دولة الإمارات ودول قارة أفريقيا، ويفتح مجالات أوسع للعمل على تحقيق التنمية المستدامة في القارة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على دعم الجهود التنموية في أفريقيا، انطلاقاً من نهجها الراسخ في تعزيز التعاون الدولي، وتمكين المجتمعات من تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

من جانبه، عبر معالي الدكتور سيدي ولد التاه، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للمشروعات التنموية في أفريقيا، مشيداً بدورها الريادي في العمل التنموي والإنساني.