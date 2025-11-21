«النقل المتكامل» يحظر حركة الشاحنات على شارعي الشيخ مكتوم بن راشد وشاطئ الراحة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن تفعيل قرار حظر حركة المركبات الثقيلة على شارع الشيخ مكتوم بن راشد (E11) وشارع شاطئ الراحة (E10). كما سيتم منع حركة الشاحنات خلال ساعات الذروة على امتداد طريق الروضة في منطقة مصفح (من مجمع الجسور إلى جسر الشاحنات بالاتجاهين على طريق - E30)، وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل.

يأتي القرار في سياق خطة شاملة ينفذها المركز لتنظيم حركة المرور في أبوظبي وضمان انسيابية التنقل على الطرق التي تشهد كثافة عالية في حركة المركبات، بما يسهم في رفع مستويات السلامة المرورية والحد من الازدحامات والحوادث، ويعزز كفاءة شبكة الطرق الحيوية التي تخدم مختلف المناطق والوجهات الرئيسة في الإمارة.

يهدف قرار حظر حركة الشاحنات على هذه الطرق الرئيسية إلى تقليل الضغط المروري وتحسين تجربة التنقل اليومية لمستخدمي الطريق، خصوصاً خلال أوقات الذروة التي تشهد فيها الشوارع كثافة عالية من المركبات الخاصة والحافلات العامة.

وأشار المركز إلى أنه، وفي إطار تطبيق قرار حظر حركة المركبات الثقيلة على شارعي الشيخ مكتوم بن راشد وشاطئ الراحة، تم تحديد طريق الفاية - سيح شعيب (E75) وطريق الحفار كمسارين بديلين لحركة المركبات الثقيلة، إذ تم تهيئتهما لاستيعاب مرور الشاحنات بشكل آمن وسلس، بما يضمن استمرار النشاط التجاري ونقل البضائع دون التأثير على حركة المرور داخل المدينة.

كما أفاد المركز أنه سيتم منع حركة الشاحنات من استخدام طريق الروضة (E30) في منطقة مصفح الصناعية وذلك من مجمع الجسور وحتى تقاطع طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية واستخدام المسار البديل عبر جسر أيكاد، بما يحد من التداخل مع المركبات الخفيفة ويعزز انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.

وأكد المهندس عبد الله حمد العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مركز النقل المتكامل، أن القرار يعكس حرص المركز على تعزيز كفاءة شبكة الطرق وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى تطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة تدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

وأضاف أن مركز النقل المتكامل يعمل بشكل مستمر على تطبيق مبادرات نوعية تهدف إلى تحسين تدفق الحركة المرورية وتوفير بيئة نقل آمنة وصديقة للبيئة والمجتمع، مشيراً إلى أن حظر حركة المركبات الثقيلة على بعض المحاور الحيوية يأتي ضمن منهجية مدروسة تراعي توازن متطلبات السلامة المرورية مع احتياجات النقل التجاري والخدمي.

ودعا المركز جميع سائقي المركبات الثقيلة وشركات النقل إلى الالتزام التام بالتعليمات المرورية واللوحات الإرشادية الموضوعة على الطرق المعنية، مشدداً على أهمية التعاون لضمان تطبيق القرار بكل سلاسة وأمان، وتحقيق الغاية المنشودة في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق كافة وتحسين جودة الحياة.