حاكم الشارقة يعتمد إنشاء أكبر تجمع إعلامي حكومي موحّد

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حزمة مشروعات إعلامية كبرى في مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، تمثل نقلة نوعية في تطوير البنية الإعلامية في الإمارة، وترسخ نموذجاً متقدماً لتكامل الجهات الحكومية العاملة ضمن مجلس الشارقة للإعلام.

وتأتي هذه المشروعات ضمن رؤية واهتمام سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الذي يقود جهود توحيد وتنسيق العمل الإعلامي الحكومي، والانتقال به إلى منظومة أكثر قوة وتأثيراً.

وأكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، أن اعتماد حزمة مشروعات "شمس" يجسد رؤية الإمارة في بناء قطاع إعلامي متقدم يقوم على الابتكار والشراكات الدولية والتقنيات المعاصرة، مشيراً إلى أن إطلاق "استوديوهات شمس" سيعزز قدرة الإمارة على استقطاب أبرز شركات الإنتاج وصنّاع المحتوى، كما سيوفر منصة احترافية للكفاءات الوطنية لتطوير مهاراتها وتوسيع حضورها في صناعة الإعلام.

وشدد سموه على أن الاستثمار في الإعلام هو استثمار في الإنسان والهوية، وأن الشارقة ماضية بثقة نحو تعزيز حضورها الثقافي والمعرفي عالمياً من خلال إعلام مسؤول، وشراكات استراتيجية، ومنظومة متطورة تدعم استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.

وسيشهد المشروع إنشاء أكبر تجمع إعلامي حكومي موحد في الإمارات والمنطقة، حيث سيضم الجهات الإعلامية التابعة لحكومة الشارقة، وهي: مجلس الشارقة للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى مدينة الشارقة للإعلام "شمس" التي ستكون المقر الجديد لهذا التجمع.

ويأتي مشروع "استوديوهات شمس" ليؤسس لبيئة إنتاجية هي الأكثر تطوراً في المنطقة، من خلال إنشاء مجمّع يضم خمسة استوديوهات كبرى، بمساحات مختلفة تتراوح بين 1500 متر مربع و3400 متر مربع، تلبي احتياجات صناع الأفلام والمسلسلات والمحتوى، إضافة إلى مرافق متخصصة لما بعد الإنتاج تشمل وحدات المونتاج، والمؤثرات البصرية، والتصميم الصوتي، بما يتيح تنفيذ الأعمال التلفزيونية والسينمائية وفق أعلى المعايير العالمية.

كما تتضمن المشروعات المعتمدة تطوير مجمّع أعمال إعلامي حكومي متكامل يجمع تحت سقف واحد مجلس الشارقة للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والشركات الإعلامية العاملة ضمن "شمس"، في بيئة عمل تفاعلية تدعم الابتكار، وتسهّل عمليات الإنتاج والبث، وتعزز كفاءة التواصل الحكومي.

وسيضم المجمّع أربعة مبانٍ متخصصة، يتألف كل مبنى من طابق أرضي وأربعة طوابق، منها مبنى لمجلس الشارقة للإعلام، ومبنى للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومبنيان مخصصان للجهات الإعلامية والشركات العاملة ضمن "شمس".

ويشمل التطوير كذلك إنشاء مبنى جديد لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون يتمتع ببنية تقنية حديثة، مما يرفع من جاهزية الهيئة لمواكبة التطورات في تقنيات البث والإنتاج، ويعزز قدرتها على تقديم محتوى متنوع وذي جودة عالية يعكس هوية الإمارة ورسالتها، وستتكون المرحلة الأولى من المبنى الإداري، ومبنى الأخبار، ومبنى قناة الشارقة الرياضية.

وفي إطار دعم المشهد الثقافي والإبداعي في الشارقة، تتضمن المشروعات الجديدة "واحة شمس للإبداع"، وهي مركز متطور للفعاليات الفنية والتعليمية، يضم مسرحا حديثا يتسع لـ 700 شخص، ومرافق مخصصة لاستضافة الفعاليات المجتمعية والعروض الفنية والبرامج التدريبية، بما يسهم في تنمية المواهب الشابة وتوفير منصة ملهمة للإبداع.