«الوطني للأرصاد»: أجواء غائمة وأمطار محتملة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

يشهد الطقس أجواء غائمة ورطبة ليلاً خلال الأيام المقبلة، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، نتيجة أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع ظهور السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية، ورطب ليلاً مع هطول أمطار محتملة، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.

وبحسب المركز فإن متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 63%.. أما متوسط الرطوبة النسبية العظمى فيتراوح بين 79% و90%.. ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى فيتراوح ما بين 32% و49%.. وفيما يخصّ الضباب، فإن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2014 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 20 يوم ضباب و5 أيام ضباب خفيف.

وساد أمس طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

تشكل الضباب أو الضباب الخفيف

يتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً مع احتمال سقوط أمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والغربية، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار تقرير السمات المناحية الصادر عن المركز إلى تأثر الدولة بداية من شهر ديسمبر بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً معه رياحاً شمالية شرقية، تعمل على خفض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، كما تتأثر أيضاً الدولة خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار أحياناً.