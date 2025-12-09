«التغير المناخي والبيئة» تطلق «القرم بعدسة الشباب»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إطلاق مبادرة «القرم بعدسة الشباب»، بالتعاون مع «البرنامج العالمي للشباب بالشراكة مع شركة نيكون - الشرق الأوسط». وتهدف المبادرة إلى دمج الفنون الإبداعية بالعمل البيئي، من خلال تنظيم سلسلة من جولات التصوير الفوتوغرافي الاحترافية (Photo-Walks) في أبرز محميات القرم الطبيعية بالدولة.

تأتي هذه المبادرة النوعية خطوة عملية في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز أهداف «تحالف القرم من أجل المناخ»، الذي أطلقته الدولة بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا، ويضم في عضويته اليوم أكثر من 45 دولة؛ بهدف نشر وزراعة أشجار القرم عالمياً، باعتبارها أحد أكثر «الحلول القائمة على الطبيعة» فاعلية في مواجهة التحديات المناخية.

وتنسجم المبادرة مع جهود وزارة التغير المناخي والبيئة لرفع الوعي البيئي المجتمعي بأهمية نظم القرم البيئية، ودورها الحيوي في تخزين الكربون، وحماية السواحل ودعم التنوع البيولوجي. كما تسعى إلى تمكين الشباب من استكشاف جماليات البيئة المحلية، وتوظيف مهاراتهم الإبداعية في «السرد البصري» للتعريف بالقيمة البيئية لهذه المحميات، بما يؤهلهم ليكونوا سفراء فاعلين للبيئة، ومساهمين مؤثرين في نقل رسالة التحالف إلى العالم.

التوعية

من جانبها، أكدت هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التثقيف البيئي عبر أدوات فنية وإبداعية مبتكرة تصل إلى كافة فئات المجتمع، وخاصة الشباب.

وقالت الكتبي: «نؤمن في الوزارة بأن الوعي هو حجر الزاوية في العمل البيئي، وأن الصورة أصدق وسيلة لنقل الرسالة وأسرعها تأثيراً. هدفنا من خلال مبادرة (القرم بعدسة الشباب) هو أن نرى بيئتنا بعيون مبدعينا الشباب، وأن نحول كل صورة يلتقطونها إلى رسالة تلهم المجتمع لحب الطبيعة وحمايتها. إن دمج الموهبة الفنية بالمعرفة البيئية هو أحد أفضل السبل لترسيخ ثقافة الاستدامة، وجعلها أسلوب حياة لدى الأجيال القادمة ليكون الشباب خير سفراء للطبيعة لدولة الإمارات».

وأضافت: «سعداء بالشراكة مع (نيكون الشرق الأوسط)، التي تعكس الدور الحيوي للشراكات مع القطاع الخاص في دعم العمل البيئي. ونتطلع إلى إنتاج محتوى إبداعي يبرز الوجه البيئي لدولة الإمارات، ويبني على الإرث الخالد الذي رسخه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في الحفاظ على الطبيعة».

تجربة تعليمية متكاملة

تستهدف الفعالية الشباب من الجنسيات كافة في الفئة العمرية ما بين 15 و35 عاماً، مقدمة لهم برنامجاً متكاملاً يمزج بين المعرفة النظرية والمهارة العملية. وتبدأ التجربة بورشة توعية بيئية يقدمها خبراء التنوع البيولوجي في وزارة التغير المناخي والبيئة لتسليط الضوء على أهمية أشجار القرم ودورها في التوازن البيئي، تليها جلسة تدريبية احترافية حول «تصوير الحياة البرية» باستخدام كاميرات نيكون، يقدمها فريق برنامج نيكون للشباب. وتتوج التجربة بجولة ميدانية للتطبيق العملي داخل المحميات، تتيح للمشاركين إبراز جمال غابات القرم والتنوع البيولوجي عبر عدساتهم.

ومن المقرر أن تنطلق الجولات الصباحية من الساعة 7:00 وحتى 10:00 صباحاً خلال عطلات نهاية الأسبوع من شهر ديسمبر الجاري. وتشمل المحطات الميدانية كلاً من منتزه الجبيل في أبوظبي يوم السبت 13 ديسمبر، ومحمية جبل علي في دبي يوم الأحد 14 ديسمبر، مروراً بمحمية الزوراء في عجمان يوم السبت 20 ديسمبر، واختتاماً بمركز خور كلباء لأشجار القرم في الشارقة يوم الأحد 21 ديسمبر.