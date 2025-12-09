نهيان بن مبارك: الهوية الوطنية ستظل المحور الرئيس لمبادرات وأنشطة صندوق الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بالنتائج التي حققها الصندوق، خلال عام 2025، سواء على مستوى كم المبادرات التي تم إطلاقه، أو من حيث جودتها وأثرها المباشر على المجتمع، وعدد المستفيدين منها الذي تخطى التوقعات، مؤكداً حرص المجلس على الاستغلال الأمثل لعائدات استثمارات الصندوق من أجل أبناء وبنات الإمارات.

وأعرب معاليه عن سعادته بما حققته مبادرات وأنشطة الصندوق من أثر إيجابي، خاصة تلك التي تتعلق بالهوية الوطنية، مؤكداً أن الهوية الوطنية ستظل المحور الرئيس لتلك المبادرات والأنشطة خلال المرحلة المقبلة، وفقاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الوطن، أمس، برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والذي تم خلاله استعراض إنجازات الصندوق، خلال العام المنصرم، واعتماد موازنته للعام المقبل 2026، ومناقشة المبادرات الجديدة للعام المقبل، والمقترحات المقدمة لتفعيل التوجهات الاستراتيجية للصندوق، وتقرير الإنجازات من حيث عدد المستفيدين في عام 2025.

واستعرض الاجتماع تقرير التطورات والمبادرات الذي تضمن ملحقاً خاصاً، يتناول أهمية الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي في المشاريع الحالية والمستقبلية للصندوق لزيادة الفعالية، والقدرة على الوصول إلى الجميع، إضافة إلى محلق خاص بالمسؤولية المجتمعية، وبحث طرق تطوير تعليم اللغة العربية، إضافة إلى استعراض استراتيجية الصندوق تجاه المانحين والداعمين، والشركاء الدائمين.

ورفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في بداية الاجتماع، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه ورعايته للمشروعات والمبادرات التي يطلقها صندوق الوطن من أجل تعزيز الهوية، وتمكين أبناء وبنات الوطن، مؤكداً أن الإمارات ستظل عزيزة بشبابها، قوية بقيادتها، رائدة بنظامها ومؤسساتها، مشدداً على أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي المظلة العامة لجميع أنشطة الصندوق، من أجل هوية وطنية قوية ومستدامة.

وأكد معاليه أن إنجازات الصندوق في مجال «الاعتزاز بخصائص ومبادئ الهوية الوطنية في الإمارات» واضحة من خلال مبادراته المتمثلة في البرامج الصيفية والشتوية لطلاب المدارس والجامعات، وبرنامج رواد الهوية الوطنية، وأندية الهوية الوطنية، وبرنامج إنتاج الأعمال الفكرية والفنية عن الهوية الوطنية، وقوافل الهوية الوطنية، وبرنامج العمل مع الحكومات المحلية ومجالس الأحياء، والمسابقات السنوية في الهوية الوطنية، والمؤتمرات والفعاليات الرئيسة، وفعاليات جناح صندوق الوطن في معرض أبوظبي للكتاب، ومهرجان العين للكتاب، وملتقى المفكرين والمبدعين، ودورهم في الحفاظ على الهوية الوطنية، والملتقى السنوي لأندية التسامح والهوية الوطنية في الجامعات، والتي وصل عدد المستفيدين منها خلال عام 2025 إلى 100 ألف و431.

وحول ما حظي به مجال «تنمية القدرة على العمل المُنتج والابتكار وريادة الأعمال» من اهتمام وتركيز من جانب صندوق الوطن، أكد معاليه أن الصندوق أطلق العديد من المبادرات المحلية والدولية لتمكين أبناء وبنات الإمار ات وتعزيز قدراتهم من خلال برامج عدة منها، برنامج جسور الدولي، وبرنامج مبرمج الإمارات، وبرنامج تحدي (مسابقة) تصميم التطبيقات، وبرامج الذكاء الاصطناعي- مسابقة كأس التخيل، وبرامج سويفت، ومسابقة ريادة الأعمال لطلبة الجامعات والكليات، والشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، واليوم المفتوح للإبداع والابتكار في مجالات الهوية الوطنية، والتي شارك فيها 13 ألفاً، و768 مستفيداً في 2025.

ووجّه معاليه الشكر لأعضاء مجلس الإدارة، وفريق عمل صندوق الوطن، والمساهمين والشركاء والمانحين، والمؤسسات الحكومية والخاصة التي دعمت مشروعاته، مؤكداً أن الصندوق سيظل حريصاً على تطوير آلياته ومشروعاته لتحقيق أهدافه في المجالات المختلفة، وفق رؤية جديدة ترتكز على هوية وطنية قوية ومستدامة عناصرها التمكين، والإنتاجية، والمسؤولية، منبهاً إلى أهمية دعم ورعاية الابتكار والإبداع، والحرص على الوصول بمبادرات الصندوق إلى جميع أبناء الوطن، مع الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي في المرحلة المقبلة.

وقال معاليه: إن مجلس إدارة صندوق الوطن وافق على التوجهات الاستراتيجية الجديدة للصندوق، بما يضمن تعميق الأثر الإيجابي الذي يحدثه لدى شباب الوطن في مجالات عمله المختلفة، وتحقيق أهدافه بما يتوافق ويتكامل مع رؤية حكومة الإمارات ومنها الذكاء الاصطناعي، والمسؤولية المجتمعية، وتطوير تعليم اللغة العربية، ومبادرة تواصل.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس الإدارة بجهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في المجالات المختلفة، ولا سيما ما يتعلق بقيم المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية وتدريب وتأهيل الشباب، مؤكدين عزمهم على العمل تحت قيادته في صندوق الوطن لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح أجيال المستقبل.

وضم مجلس إدارة الصندوق في دورته الحالية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيساً، ومعالي الدكتور خليل الفولاذي، والدكتورة أمينة الرستماني، ومحمد القاضي، والدكتور علي بن حرمل، وسعيد الزعابي، وسعيد الظاهري، كما حضر الاجتماع ياسر القرقاوي مدير عام الصندوق.