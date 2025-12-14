الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على دورية أميركية - سورية في تدمر

ابوظبي - سيف اليزيد - دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له دورية مشتركة بين القوات الأميركية والأمن السوري قرب مدينة تدمر وسط سوريا، والذي تسبب في مقتل وإصابة عدد من عناصر القوة الأميركية وإصابة أفراد من الأمن السوري.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذا الهجوم الآثم، وللولايات المتحدة الأميركية وشعبها الصديق، وللجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.