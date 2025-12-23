حمدان بن محمد يزور مقر «دبي الصحية»

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مقر "دبي الصحية".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خلال زيارة إلى مقر "دبي الصحية"، اطّلعت على منظومة متكاملة تجمع بين الخدمات الصحية المتقدمة، والتميّز الأكاديمي، والعطاء الإنساني، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بصحة الإنسان وتعزيز جودة حياة مجتمعنا، كما قمت بجولة للاطلاع على الخدمات المجتمعية والرقمية التي تقدمها دبي الصحية، تأكيداً على أن صحة كل مواطن ومقيم وزائر تشكّل أولوية قصوى».

وأضاف سموه: « في دبي، الرعاية الصحية ليست خدمة فحسب، بل حقٌ وأمانة ومسؤولية إنسانية، ولن نتوانى في دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتطويره، إيماناً بأن صحة الإنسان هي نقطة البداية لكل قصة نجاح، وأساس الأمل، وضمان استدامة المستقبل».

