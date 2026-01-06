اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن راشد: القضاء المستقل والنزيه ركن أساسي في استقرار المجتمعات

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القضاء المستقل والنزيه يُعد ركناً أساسياً في استقرار المجتمعات وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وحصناً لحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان.وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.

وأدى أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 35 من القضاة المواطنين الجدد في محاكم دبي اليمين القانونية، وذلك في قصر زعبيل بدبي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

