حاكم أم القيوين يستقبل السفير الفرنسي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، اليوم بمكتبه بالديوان الأميري سعادة نيكولا نيمتشينو سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه.

ورحّب صاحب السمو حاكم أم القيوين بسعادة السفير، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع جمهورية فرنسا في مختلف المجالات، كما تبادل معه الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيداً سموه بجهوده في توطيد الشراكة المتنامية، التي تجمع البلدين في العديد من القطاعات.

وعبر سعادة نيكولا نيمتشينو عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم أم القيوين على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات القوية التي تربط البلدين وبالنهضة التنموية التي تشهدها إمارة أم القيوين.