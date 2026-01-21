حملة «داركم أمانة» تعزِّز السلامة والجاهزية المجتمعية

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة «داركم أمانة»، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة العامة، وترسيخ ثقافة الوقاية، ورفع مستوى الجاهزية المجتمعية لحماية الأرواح والممتلكات.

وتُركِّز الحملة على تعزيز السلوكيات الآمنة داخل المنازل، والتوعية بالمخاطر المنزلية الشائعة، وسبل الوقاية من حرائق المطابخ، والتعامل الآمن مع الأجهزة الكهربائية، والتعريف بأنواع طفايات الحريق وأهمية كواشف الدخان، إلى جانب متطلبات السلامة الخاصة بكبار المواطنين، والسلامة المرتبطة بالسيارات الكهربائية.

وتسهم «داركم أمانة» في نشر الوعي بأساسيات الإسعافات الأولية، وكيفية التصرف السليم عند اكتشاف الحرائق في مراحلها الأولى، بما يعزّز من سرعة الاستجابة ويحِدّ من تفاقم المخاطر.

وتشمل الحملة تنفيذ زيارات تفتيشية ووقائية للمباني والمنشآت، تهدف إلى التحقق من الالتزام باشتراطات السلامة، ورصد المخاطر المحتملة ومعالجتها، إلى جانب تنظيم تمارين إخلاء لرفع جاهزية الأفراد والمنشآت وتعزيز سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، إضافة إلى تنظيم ورش عمل ومحاضرات توعوية.

كما تتضمن الحملة نشر رسائل إرشادية عبر المنصات الرقمية التابعة للهيئة، ومنصات الشركاء الاستراتيجيين ووسائل الإعلام، إضافة إلى شاشات المراكز التجارية والمباني السكنية ودور السينما، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع.

وأكدت الهيئة أن الحملة تأتي ضمن نهج وقائي متكامل يعزّز الشراكة المجتمعية، ويكرّس مفهوم المسؤولية المشتركة، بما يُسهم في بناء مجتمع أكثر أماناً واستدامة.