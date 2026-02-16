إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لحاكم رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، الموقع الإلكتروني الرسمي لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، www.saudbinsaqr.ae، ليكون منصّة رقمية شاملة توفّر سرداً دقيقاً ومفصّلاً لمسيرة سموّه، وسيرته، ورؤيته الطموحة لتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة. ويوفّر الموقع للجمهور محتوى موسّعاً يوثّق حياة، ونشأة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وجهوده الإنسانية، والخيرية، والدور الذي لعبته رؤيته القيادية في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة، كما يضم الموقع قسماً خاصاً بالإمارة، يستعرض معلومات تاريخية وحديثة مدعومة بالصور، إلى جانب مركز إعلامي متكامل يضم أخباراً، ومقاطع فيديو توثّق أحدث نشاطات سموّه. وقالت سعادة هبة فطاني، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة: «يسعدنا أن نطلق الموقع الإلكتروني الذي يجسّد بوضوح القيم والمبادئ التي تُحدِّد قيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وفي مقدمتها النزاهة، والإنسانية، والرؤية، والتميّز، والالتزام الراسخ بتحقيق الازدهار والرفاهية على المدى الطويل لسكان رأس الخيمة». وأضافت سعادتها أن حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على التواصل مع الناس وضمان وصولهم إلى معلومات دقيقة وموثوقة كان الدافع الرئيس لإطلاق هذا الموقع، وبفضل تصميمه المبتكر، وسهولة استخدامه، يشكّل الموقع مرجعاً رقمياً معتمداً لكل ما يتعلق بسموّه من أنشطة، وأحداث، إلى جانب التعريف بدوره الوطني والاتحادي في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو التقدّم والوحدة والتنمية المستدامة. يُذكر أن الموقع الإلكتروني الرسمي يعزّز حضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على منصّات التواصل الاجتماعي، حيث يمتلك سموّه حساباً رسمياً على «إنستغرام» (@saudbinsaqr)، وحساباً على «لينكدإن».