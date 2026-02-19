«أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» يبدأ 6 أبريل

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ينظم مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، الدورة الثانية من «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل 2026، بمشاركة بارزة من القطاع الحكومي وكبريات شركات التكنولوجيا ورواد الذكاء الاصطناعي من حول العالم.

وتركز فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي 2026» على 6 محاور رئيسة، تشمل: تمكين المجتمعات، وحوكمة المستقبل، وتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز استدامة الكوكب، وتوسيع حدود المعرفة البشرية، وإعادة تصميم مستقبل قطاع الصحة.

ويسعى هذا الحدث السنوي إلى ترسيخ مكانة دبي مختبراً عالمياً لتكنولوجيا المستقبل، ويتماشى مع مستهدفات «خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات الذكاء الاصطناعي»، وبما يسهم في تحقيق أهداف تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33).

ويتضمّن الأسبوع فعاليات متنوعة تشمل «خلوة الذكاء الاصطناعي»، و«ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، و«مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي»، و«قمة الآلات يمكنها أن ترى»، والعديد من الفعاليات المتخصصة الأخرى التي تستهدف شرائح المجتمع كافة.

فرصة مهمة

وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بأن يصبح «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» محطة سنوية تستضيف صُنّاع مستقبل الذكاء الاصطناعي في دبي، ويقدم فرصة مهمة للشركاء من الإمارات وحول العالم للمساهمة في تعزيز مساهمة ودور أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي والتقدم التكنولوجي.

وقال: «تستضيف فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي شريحة متنوعة من صُنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين ورواد التكنولوجيا وكبرى شركاته العالمية لمناقشة الفرص الحالية والمقبلة لأدوات وتطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على مجالات توظيفها، بما يعود إيجاباً على أداء الحكومات، وجودة حياة المجتمعات».

واستقطب «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» في دورته الأولى مشاركة أكثر من 30 ألف مشارك وخبير من حول العالم، وأكبر شركات التكنولوجيا العالمية، وأبرز الشركات الناشئة الواعدة، ضمن 10 أحداث رئيسة توزعت على أنحاء مختلفة في دبي، وما يزيد على 250 جلسة حوارية وورشة عمل استضافت أكثر من 700 متحدث. وشهد الأسبوع كذلك إطلاق أكثر من 30 مبادرة شراكة واتفاقية بين القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين والشركات الناشئة.

ويناقش الخبراء المشاركون في أحداث «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي 2026» موضوعات حيوية، مثل: تأثير الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، ودور الذكاء الاصطناعي في وظائف ومهارات المستقبل، وأثر أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث الأكاديمي، والذكاء الاصطناعي للقيادات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي المسؤول، والذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام، وغيرها من المجالات التي تهم جميع أفراد المجتمع.

كما سيشهد الأسبوع اجتماعات تخصصية تضم الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي من القطاعين العام والخاص، لتعزيز التكامل في تبنّي التكنولوجيا المتقدمة على كافة المستويات، كما سيجمع الأسبوع مطورين من داخل الدولة وخارجها لمناقشة وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسليط الضوء على مساهماتهم التقنية في بناء أدوات المستقبل.