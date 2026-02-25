«إسلامية الشارقة» تعتمد 400 موقع لإفطار الصائمين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة اعتماد نحو 400 موقع لإفطار الصائمين، موزّعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، بعد استكمال دراسة الطلبات وإصدار التصاريح اللازمة وفق معايير دقيقة تراعي قدسية المساجد وسلامة الصائمين وحُسن التنظيم، بما يعكس منظومة متكاملة للتكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان.

وأكدت الدائرة أن توزيع المواقع تم وفق خطة شاملة تغطي محيط المساجد والساحات العامة والمناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية، لضمان وصول وجبات الإفطار لأكبر شريحة من المستفيدين، مشيرة إلى أن المواقع تخضع لمتابعة ميدانية مستمرة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والنظافة وصون حرمة المساجد والمرافق العامة.