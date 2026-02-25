اخبار الخليج / اخبار الإمارات

سيف بن زايد يهنئ الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ65

ابوظبي - سيف اليزيد - هنّأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، دولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ65.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ65، مستحضرين تاريخاً من الأخوّة الصادقة والمواقف الأصيلة التي جمعت بين بلدينا.

وفي ظلّ حرص قيادتي البلدين على ترسيخ التعاون وتعميق التكامل، تمضي العلاقات الإماراتية الكويتية بثباتٍ ووحدةِ هدفٍ، نحو مستقبلٍ أكثر ازدهاراً وأمناً واستقراراً.

كل عام والكويت في رفعةٍ وعزّ، وشعبها الكريم ينعم بالتقدم والنماء، وشراكتنا الأخوية تزداد قوةً ورسوخاً.

حفظ الله الكويت وأدام أمنها وأمانها».

— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed)
