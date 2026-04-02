حملة ميدانية على المواقع الإنشائية الجديدة في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية على المواقع الإنشائية الجديدة في مدينة أبوظبي، للتأكد من توافر متطلبات السلامة للعاملين في الأماكن المرتفعة، استهدفت الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء والمسؤولين فيها عن المواقع الإنشائية.

وهدفت الحملة إلى تعزيز سُبل السلامة والحماية للعاملين في قطاع البناء والإنشاء من المخاطر المحتملة عند العمل في الأماكن المرتفعة، ورفع مستوى وعي العاملين في المواقع الإنشائية بمتطلبات السلامة، وتوعية الفئات المستهدفة بالمخاطر الممكن حدوثها أثناء العمل في الأماكن المرتفعة، لمنع حوادث السقوط والحد منها.

وحرص مفتشو البلدية على التأكد من التزام العاملين في المواقع الإنشائية بمتطلبات واشتراطات السلامة عند العمل في الأماكن المرتفعة، ومنها: التأكد من توافر أنظمة الحماية من السقوط، ومن وجود الوسائل الشخصية لمنع السقوط، وفحص منطقة العمل وتحديد المخاطر المحتملة، واتخاذ التدابير والاحتياطات المناسبة.