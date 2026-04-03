ارتفاع درجات الحرارة غداّ

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً يصبح غائما أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية صباح الأحد، وارتفاع في درجات الحرارة.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

سيكون الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:46 والمد الثاني عند 02:30، والجزر الأول عند الساعة 08:29 والجزر الثاني عند الساعة 20:16.

يكون بحر عمان خفيف الموج أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعه 11:40 والمد الثاني عند الساعة 22:42، والجزر الأول عند الساعة 17:08 والجزر الثاني عند الساعة 20:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 27 19 85 30

دبي 27 19 85 30

الشارقة 27 19 85 30

عجمان 26 19 85 30

أم القيوين 27 18 80 25

رأس الخيمة 28 19 80 25

الفجيرة 28 21 75 30

العـين 28 17 80 15

ليوا 27 15 80 15

الرويس 27 19 75 25

السلع 28 19 75 20

دلـمـا 26 21 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 26 20 85 40

أبو موسى 26 20 85 40.