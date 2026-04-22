47 طالباً يشاركون في دورة حول الذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

شارك 47 طالباً، ممّن تبلغ أعمارهم 14 عاماً فما فوق، من أبناء مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، في دورة تدريبية متخصصة حول الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع طلاب من الجامعة الأميركية في الشارقة، والتي نُفّذت عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، ضمن مشروع «علَّمَ بالقلم» الداعم لتعليم الأبناء المنتسبين، بهدف تعريف الطلبة بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية، إلى جانب تنمية مهارات التفكير التقني لديهم، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي.