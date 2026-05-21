خلال افتتاحه قمة «إيكونومي ميدل إيست 2026».. نهيان بن مبارك يؤكد أهمية بناء «اقتصاد الغد» عبر الاستثمار والابتكار والتعاون الإقليمي

21 مايو 2026 16:45

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل وضع التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية في صميم أولوياتها الوطنية، لإيمانها الراسخ بدورها المحوري في صياغة التحولات الاقتصادية والسياسية ذات التأثير العالمي. وأشار معاليه إلى أن الدولة أثبتت، رغم التحديات والظروف المعقدة التي يشهدها العالم، قدرة استثنائية على الصمود والاستقرار والوحدة، وأظهرت قوة مؤسساتها ومرونة اقتصادها والتزامها الراسخ بقيم الانفتاح والتفاعل البنّاء مع العالم. جاء ذلك في كلمته الرئيسية التي ألقاها عقب افتتاحه أعمال قمة «إيكونومي ميدل إيست 2026»، التي عقدت في فندق روزوود أبوظبي بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، بمشاركة أكثر من 1500 شخصية من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين وقادة القطاع الخاص، وذلك تحت شعار «اقتصاد الغد.. دولة الإمارات تبرز أقوى». واستعرض معاليه في كلمته النموذج الإماراتي الناجح في بناء اقتصاد الغد، مبيناً أنه يرتكز على إرساء بيئة اقتصادية وتجارية مستقرة تدعم التجارة الحرة والاستثمار، إلى جانب الدور الحكومي الفاعل في تعزيز التنافسية والشفافية. وأوضح أن نجاح المنطقة ككل يرتبط بتشجيع ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة داعمة لنمو الشركات، وخلق الفرص للشباب، مع ضمان شمولية النمو الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، فضلاً عن أهمية التنويع الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، واعتماد سياسات مالية واقتصادية سليمة، وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي في مجالات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والبنية التحتية الرقمية. وشدّد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على أن بناء اقتصاد المستقبل يتطلب تعاوناً تنظيمياً وثيقاً في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والأصول الرقمية، والتجارة العابرة للحدود، ودعا معاليه إلى مواصلة الالتزام بالتحول الأخضر عبر مشاريع الطاقة النظيفة، والتمويل المستدام، والبنية التحتية الذكية مناخياً، مع إيلاء الأهمية القصوى للاستثمار في بناء الإنسان وتأهيله من خلال التعليم والتدريب والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، وخلق بيئات عمل تعزز ثقة الأفراد وقدرتهم على مواكبة المتغيرات المتسارعة. وقدم معاليه خمس ملاحظات جوهرية مستخلصة من التجربة الإماراتية الناجحة لضمان مستقبل مزدهر للمنطقة، تركّز أولاها على ضرورة إدراك الترابط العميق بين مختلف القطاعات الاقتصادية، كالتمويل والتكنولوجيا والطاقة والصحة والسياحة والتجارة والتعليم والتنمية البشرية، لتحديد أولويات النمو المستدام بدقة، وتتمثل الملاحظة الثانية في أهمية توجيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بطريقة تخدم الإنسانية، وتوسع الفرص، وتحسن جودة الحياة، وتحافظ على المسؤولية الأخلاقية، في حين تؤكد الملاحظة الثالثة على ضرورة تجديد الالتزام بالتنمية بمعزل عن التوترات الإقليمية والدولية، والاستمرار في جذب الاستثمارات وبناء الثقة بالمستقبل، وتدعو الملاحظة الرابعة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دول المنطقة لتأسيس مؤسسات تدعم الازدهار المستدام، بينما تركز الملاحظة الخامسة على تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية والإقليمية، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على استثمار الإمكانات الشاملة للشرق الأوسط. واختتم معاليه كلمته بالإشادة بالقمة التي تجمع نخبة من القيادات الحكومية والاقتصادية والمالية والتكنولوجية والمجتمعية لمناقشة مستقبل المنطقة، معرباً عن شكره للجهات المنظمة المتمثلة في مجلة «إيكونومي ميدل إيست»، ومجموعة «جي سي ميديا» (JC Media Group)، وسوق أبوظبي العالمي. كما أعرب عن أمله في أن تثمر المناقشات عن شراكات عملية وتقدم إقليمي ملموس يسهم في بناء شرق أوسط ينعم بالسلام، ويؤمن بقدرات شعوبه، ويلتزم بازدهار يعود بالنفع على الجميع، موجهاً التهنئة للشركات والقيادات المكرمة في قطاعات الأعمال والتكنولوجيا والرعاية الصحية والشركات الناشئة والاتصالات والخدمات المصرفية والطاقة والتجارة، وتمنى للجميع قمة مثمرة تعزز روح الأخوة والتعاون المعرفي والصداقة. وشهدت القمة سلسلة واسعة من الجلسات والنقاشات المتخصصة التي تناولت قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والخدمات المصرفية والتمويل والأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة والتنقل، إلى جانب استعراض التوجهات الاقتصادية المستقبلية وفرص النمو المستدام في المنطقة والعالم. وتعقد القمة بالشراكة مع أبوظبي العالمي (ADGM)، وبدعم من شركاء إستراتيجيين: وزارة الاقتصاد والسياحة، ومجلس الأمن السيبراني، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة «تو بوينت زيرو»، و«مدن»، والاتحاد لائتمان الصادرات، ومنصة «بينانس»، وشركة «سفن إكس».