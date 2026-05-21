"القرية العالمية" تودّع موسمها الـ30 بأجواء احتفالية بعيد الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - تدخل القرية العالمية الأيام الأخيرة من موسمها الثلاثين، مع اقتراب إسدال الستار على فعالياته في 31 مايو الجاري، وسط أجواء احتفالية وتجارب متنوعة تجمع بين الترفيه والتسوق والمأكولات العالمية.

تشهد الوجهة خلال الأيام الختامية احتفالات خاصة بعيد الأضحى المبارك للمرة الأولى منذ الموسم الثامن عشر، عبر عروض ضوئية وديكورات ومجسمات مستوحاة من أجواء العيد، إلى جانب عروض ثقافية وترفيهية حية تناسب مختلف أفراد العائلة.. فيما يستضيف المسرح الرئيسي برنامج "المندوس" الذي يقدمه عبدالله إسماعيل يومي 27 و28 مايو.

وتوفر القرية العالمية لضيوفها فرصة أخيرة للاستمتاع بتجارب التسوق بين أجنحة تمثل ثقافات ودولاً متعددة، وتضم منتجات تقليدية وقطعاً يدوية وأزياء ومجوهرات وتوابل ومأكولات تعكس طابع كل دولة مشاركة.

وتواصل الوجهة تقديم أكثر من 250 خياراً من المأكولات العالمية عبر مجموعة واسعة من المطاعم والأكشاك، بما في ذلك "شارع فييستا" و"شارع السعادة" والسوق العائم، الذي يقدم أطباقاً مستوحاة من المطابخ الآسيوية والمأكولات البحرية.

وفي منطقة "كرنفال"، تتواصل الألعاب والعروض الترفيهية حتى اليوم الأخير من الموسم، مع إتاحة ألعاب غير محدودة مقابل 99 درهماً، إلى جانب تجارب ومعالم ترفيهية متنوعة مثل "فندق الرعب" و"مملكة التنين” و"اكسو بلانيت سيتي".

وتختتم القرية العالمية موسمها الثلاثين بمجموعة من التجارب والفعاليات التي عززت مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العائلية والترفيهية في دبي.