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عمار بن حميد يحضر أفراح الفلاسي والشامسي في عجمان

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عمار بن حميد يحضر أفراح الفلاسي والشامسي في عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف عبدالله بن أحمد الفلاسي، في قاعة البيت متوحد بعجمان، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة خميس سيف خميس حارب الشامسي. وهنأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية مكللة بالسعادة والاستقرار.
كما حضر حفل الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، الذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة هانئة وسعيدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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