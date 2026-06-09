حالة الطقس المتوقعة في الدولة غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً شرقاً، والرياح جنوبية غربية - شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار /10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأشار المركز إلى أن حالة البحر في الخليج العربي ستكون خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:02 .

والجزرالأول عند الساعة 13:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:45، بينما يكون في بحر عمان خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:31. والجزر الأول عند الساعة .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة، الحرارة العظمى، الحرارة الصغرى، الرطوبة العظمى ،الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 27 70 30

دبي 39 28 80 40

الشارقة 41 29 70 30

عجمان 40 28 80 40

أم القيوين 38 27 75 30

رأس الخيمة 44 30 70 20

الفجيرة 43 32 70 35

العـين 45 28 65 20

ليوا 47 25 70 30

الرويس 42 26 75 40

السلع 43 30 70 40

دلـمـا 43 29 80 60

طنب الكبرى / الصغرى 32 30 80 20

أبو موسى 32 30 80 65