تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للاستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - كرّمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة الفائزين والمشاركين في الدورة الرابعة عشرة من جائزة الشارقة للاستدامة 2025-2026، خلال الحفل الختامي الذي نظمته الهيئة بحضور ممثلي المؤسسات الحكومية والأكاديمية والتعليمية وأعضاء لجان التحكيم والشركاء الاستراتيجيين.

وشهدت الدورة الحالية مشاركة 186 مشروعاً من مختلف فئات الجائزة، بواقع 93 مشروعاً من المدارس و75 مشروعاً من الجامعات و18 مشروعاً من المؤسسات، فيما بلغ عدد الطلبة المشاركين 370 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة.

وأكدت سعادة عائشة راشد ديماس، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أن جائزة الشارقة للاستدامة تواصل منذ إطلاقها دورها في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز مختلف فئات المجتمع على تطوير حلول عملية للتحديات البيئية، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة نموذجاً رائداً في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.

وقالت إن الجائزة تمثل منصة وطنية متكاملة لنشر الوعي البيئي وتمكين الأجيال القادمة من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع واقعية ذات أثر ملموس، مشيرة إلى أن المشاريع المشاركة هذا العام عكست مستوى متقدماً من الابتكار والبحث العلمي وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة قضايا الاستدامة.

وأشادت لجنة التحكيم بالمستوى المتقدم للمشاريع المشاركة، مؤكدة أن الأفكار والحلول المطروحة تعكس تنامي ثقافة الاستدامة والبحث العلمي لدى الأجيال الشابة وقدرتهم على توظيف المعرفة والتكنولوجيا لمعالجة التحديات البيئية بطرق مبتكرة، مشيرة إلى أن عدداً من المشاريع يمتلك مقومات التطوير والتوسع مستقبلاً بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجالات البيئة والاقتصاد الأخضر.

وفي فئة المؤسسات، فازت دائرة الإسكان بالمركز الأول عن مشروع "الخرسانة الخضراء"، فيما جاءت هيئة تنفيذ المبادرات - مبادرة في المركز الثاني عن مشروع "جسور وقناة اللية المائية"، وحلت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة في المركز الثالث عن مشروع "النقل المستدام لتشغيل المركبات والحافلات الكهربائية ضمن أسطول النقل الأخضر".

وفي فئة الجامعات، توزعت الجوائز على عدد من المشاريع البحثية والابتكارية في مجالات البحث العلمي والاستدامة وحماية الموارد البيئية والتصميم المستدام وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وطاقة المستقبل، بمشاركة طلبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة وجامعة الشارقة والجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة أبوظبي.

وفي فئة المدارس، فاز عدد من الطلبة والفرق المدرسية بجوائز أفضل مشروع بيئي في الذكاء الاصطناعي والمشروع البيئي المستدام وترشيد الطاقة والمياه والكتابة الإبداعية والإعلان القصير والمدرسة الخضراء، حيث عكست المشاريع المشاركة اهتمام الطلبة بتطوير حلول مبتكرة تدعم الاستدامة البيئية.

كما كرّمت الهيئة شركاء النجاح من الجهات الحكومية والأكاديمية والمؤسسات الداعمة للجائزة، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم البالغ عددهم 19 عضواً من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين من مختلف المؤسسات المشاركة.