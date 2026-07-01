«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبحث الاجتماع موضوعات حكومية متعددة؛ بهدف تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على سير أعمال المشروعات التنموية في مدن ومناطق إمارة الشارقة كافة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير منظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية المحفّزة للأعمال واستمرار النمو الاقتصادي، ومواكبة التطورات في المجالات كافة، وتعزيز دور الكوادر الوطنية في المنظومة الاقتصادية. ووجّه المجلس أمانته العامة برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.

واطّلع المجلس على تقرير هيئة الشارقة للثروة السمكية لعام 2025، الذي استعرض جهود «الهيئة»، وأبرز إنجازاتها في تنظيم وإصدار تصاريح الصيد، وضبط سجلات الصيادين وأرشفة البيانات، وتنفيذ جولات ميدانية لرفع مستوى الالتزام، والحد من المخالفات ودعم استدامة الثروة السمكية.

واستعرض التقرير نمو نسب الإشغال في قرية الصيادين بالحمرية، وحوكمة القطاع التعاوني للصيادين، وإجراء الانتخابات الإلكترونية لمجالس الإدارة، ومشاريع «الهيئة» التي شملت مزرعة الأحياء المائية ومراحل تنفيذها، بالإضافة إلى تنمية المخزون السمكي والاستدامة، من خلال مشروع إنزال الكهوف الاصطناعية في عدد من المواقع المائية بمدن الإمارة، وتطوير البنية التحتية البحرية بتوسيع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمراسي البحرية لتصبح أكثر من 270 موقفاً بحرياً، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المراسي.

كما شملت مشاريع «الهيئة» استبدال منزال الخان، وصيانة مرسى خور كلباء، وصيانة مصنع الثلج في دبا الحصن، وصيانة مرسى اللؤلؤية، وتنفيذ رصيف إسمنتي بمدينة كلباء، ورفع كفاءة المرافق.

كما اطلع المجلس على تقرير حول جهود هيئة الطرق والمواصلات في دعم وتطوير المواصلات العامة، وتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز شبكة النقل بوسائل متعددة، وتعزيز التكامل فيما بينها، مع وضع الحلول الذكية لتقليص الأوقات، وتسهيل نقل الركاب لتلبية احتياجات المجتمع، ومواكبة النمو السكاني والعمراني.