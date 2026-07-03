«الثاني عشر» يطوي صفحة العام الدراسي بـ «الأحياء»

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

أسدل طلبة الصف الثاني عشر، اليوم، الستار على اختبارات نهاية العام الدراسي 2025 - 2026 في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، بعد أدائهم امتحان مادة الأحياء للمسارات العام والمتقدم والنخبة، ليختتم بذلك الطلبة عاماً دراسياً امتد على مدار 178 يوماً دراسياً.

وقد أدّى طلبة الصف الثاني عشر في المسارات العام والمتقدم والنخبة، اختبارات نهاية العام الدراسي 2025 - 2026 امتحان مادة الأحياء، وسط ارتياح عام بين أوساط الطلبة الذين أكدوا أن الأسئلة جاءت من نطاق المنهاج الدراسي، وركزت على فهم المفاهيم العلمية وتطبيقها أكثر من الاعتماد على الحفظ المباشر.

وأوضح بعض الطلبة أن امتحان الأحياء ركز على قياس فهمهم للعلاقات بين المفاهيم العلمية أكثر من استرجاع المعلومات بصورة مباشرة، مشيرين إلى أن عدداً من الأسئلة تطلب الربط بين موضوعات مختلفة، ولا سيما ما يتعلق بالوراثة والعمليات الحيوية، وتنظيم وظائف أجهزة الجسم. وأضافوا أن بعض الأسئلة اعتمدت على تحليل بيانات ورسوم توضيحية، واستخلاص النتائج منها، فيما تطلبت فقرات أخرى تفسير ظواهر حيوية، وتحديد العلاقة بين الأسباب والنتائج داخل الأنظمة البيولوجية المختلفة، وهو ما استدعى قراءة دقيقة للمعطيات قبل الإجابة.

وأشار طلبة إلى أن التحديات التي واجههوها تمثلت في صعوبة المصطلحات العلمية، وفي التمييز بين مفاهيم متقاربة وربط أكثر من معلومة للوصول إلى الإجابة الصحيحة، لافتين إلى أن الامتحان كافأ الطلبة الذين ركزوا على الفهم الشامل للمادة بدلاً من الاعتماد على الحفظ فقط.

وذكروا أن الورقة الامتحانية تضمنت أسئلة متنوعة تناولت موضوعات مرتبطة بالتنوع الحيوي والوراثة والتكيف والاتزان الداخلي والعمليات الحيوية في الكائنات الحية، مع تدرج واضح في مستوى التفكير المطلوب بين سؤال وآخر.

ووفق التقويم الأكاديمي المعتمد، تُعقد الاختبارات التعويضية خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو الجاري للطلبة الذين تعذّر عليهم أداء الاختبارات بعذر مقبول. كما تبدأ الوزارة مرحلة تدقيق وتحليل نتائج نهاية العام الدراسي تمهيداً لإعلانها يومي 12 و13 يوليو، إلى جانب إعلان قائمة الطلبة الأوائل على مستوى الدولة، حيث يتمكن الطلبة وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

ويؤدي الطلبة المستحقون لاختبارات الإعادة امتحاناتهم خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو، على أن تُعلن نتائج الإعادة في 20 يوليو الجاري، لتُستكمل بذلك جميع الإجراءات المرتبطة بالعام الأكاديمي 2025 - 2026.

وفي ما يتعلق بالهيئات الإدارية والتعليمية، يتضمن البرنامج الزمني للفترة المقبلة تنفيذ التدريب التخصّصي للكوادر المدرسية خلال الفترة من 13 إلى 17 يوليو، استعداداً للعام الدراسي الجديد، فيما تبدأ الإجازة الصيفية للهيئتين الإدارية والتعليمية اعتباراً من 18 يوليو.

ويترقب طلبة الصف الثاني عشر إعلان النتائج النهائية خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لاستكمال إجراءات القبول الجامعي والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، فيما يستعد طلبة المراحل الدراسية الأخرى لقضاء الإجازة الصيفية بعد انتهاء العام الدراسي رسمياً.