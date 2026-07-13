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حمدان بن زايد: خالص العزاء إلى أمير قطر والشعب القطري في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

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حمدان بن زايد: خالص العزاء إلى أمير قطر والشعب القطري في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى الشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «خالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولشعب دولة قطر الشقيقة، في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه والشعب القطري الشقيق جميل الصبر والسلوان».

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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