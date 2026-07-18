عبدالله بن زايد: تحت راية الاتحاد تمضي الإمارات بثقة نحو المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن في "يوم عهد الاتحاد" نقف باحترام وفخر، نتذكر اللحظة التاريخية التي حولت الرؤية إلى قصة نجاح وطنٍ آمن بقدرات الإنسان، واختار أن تكون التنمية الشاملة مرتكزاً لنهضته.

وقال سموه:"في يوم عهد الاتحاد، نقف باحترام وفخر، نتذكر اللحظة التاريخية التي جمعت الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام المؤسسين - طيّب الله ثراهم - الذين حوّلوا الرؤية إلى قصة نجاح وطنٍ آمن بقدرات الإنسان، واختار أن تكون التنمية الشاملة مرتكزاً لنهضته، فألهم العالم بإنجازاته النوعية في مختلف المجالات. واليوم، وفي ظلّ قيادتنا الرشيدة وتحت راية الاتحاد، تمضي دولة الإمارات بثقة نحو المستقبل، تواصل البناء على هذا العهد، برؤيةٍ تستشرف الفرص، وطموح لا يعرف الحدود، وعزيمة لا تلين، لتصنع المزيد من الإنجازات وتعزّز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً".

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