«التربية» تعتمد تحديثات المناهج

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

اعتمدت وزارة التربية والتعليم حزمة من التحديثات على المناهج الدراسية للعام الدراسي 2026-2027، شملت إعادة هيكلة مقررات العلوم في عدد من الصفوف والمسارات، وإلغاء تدريس اللغة الصينية في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني، ودمج منهج الذكاء الاصطناعي مع «التصميم والابتكار وعلوم الحاسوب» في مادة واحدة تحت مسمى «الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا»، إلى جانب تحديثات في مناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية والرياضيات واللغة الإنجليزية وغيرها من المواد.

تكشف التحديثات التي أقرتها الوزارة عن تغييرات مباشرة في مقررات الطلبة وآلية تقديم بعض المواد، إذ تشمل في العلوم إعادة هيكلة المقررات في المسار العام للصفين التاسع والعاشر، ومقررات الفيزياء في المسار المتقدم للصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، فيما ألغيت المواد الاختيارية للصف الحادي عشر في المسارين العام والمتقدم، مع استحداث مسارات دراسية موحدة، وتقليص السيناريوهات الاختيارية للصف الثاني عشر في المسارين.

وتتضمن التحديثات تغييرات في لغة تدريس بعض المواد في المدارس الخاصة، إذ تقرر تحويل لغة تدريس العلوم للصف التاسع المتقدم من العربية إلى الإنجليزية، إلى جانب إجراء مماثل في مادة الرياضيات للصف ذاته والمسار نفسه.

إعادة هيكلة العلوم

وفي تفاصيل التحديثات المتعلقة بمواد العلوم، طوّرت الوزارة الأدلة الشاملة للمناهج للصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر، وحدّثت أدلة المختبرات، بالتوازي مع إصدار إرشادات للتقييم تغطي الصفوف من الأول إلى الثاني عشر. كما استحدثت أدوات لتحديد مستويات الطلبة في الصف الرابع، والصفوف من الخامس إلى الثامن للمسارين العام والمتقدم، إضافة إلى الصفين التاسع والعاشر في المسار العام، بما يرافق التغييرات التي أدخلت على تدريس المادة في العام الدراسي الجديد. وتشمل التحديثات في الرياضيات مواءمة مناهج الصف الثاني عشر بين المسارين العام والتطبيقي، وإعادة تسلسل محتوى الرياضيات للصف الخامس في المسارين العام والمتقدم، بما يضمن التدرج في التعلم وبناء المهارات والمتطلبات السابقة قبل الانتقال إلى المفاهيم الجديدة. كما قلصت الوزارة عدد حصص الرياضيات الأسبوعية للصفين الثالث والرابع من سبع إلى ست حصص أسبوعياً، إلى جانب تطوير الأدلة الشاملة للمناهج والمخطط التعليمي.

تطوير نواتج التعلم

وألغت الوزارة تدريس اللغة الصينية في مرحلة رياض الأطفال، وكذلك في الصفين الأول والثاني، مع إعادة تخصيص الحصص الدراسية في الصفين. ويأتي ذلك ضمن تحديثات أوسع لمواد رياض الأطفال، شملت تنقيح نواتج تعلم الطلبة ومستويات التدرج والأداء، وتحديث دليل التقييم وخط الأساس، في اللغة الإنجليزية.

كما تشمل تحديثات هذه المرحلة تطوير نواتج التعلم وتدرج المهارات في اللغة العربية، وإعادة ترتيب تقديم الحروف العربية وفق منهجية علمية، وإعادة توزيع السور القرآنية في مادة التربية الإسلامية.

«الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا»

وفي مناهج التكنولوجيا، اعتمدت الوزارة مسمى موحداً جديداً للمادة هو «الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا»، بعد دمج مادة التصميم والابتكار وعلوم الحاسوب (CCDI)، ومنهج الذكاء الاصطناعي في مادة واحدة تشمل الحلقات الدراسية الأولى والثانية والثالثة. وتشمل التحديثات مواءمة دروس الذكاء الاصطناعي الجديدة مع الإطار الوطني لمنهج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات المحتوى بعد عملية الدمج.

تطوير «العربية»

وشملت التحديثات منهج اللغة العربية في الحلقات الدراسية الثلاث، حيث حدثت الوزارة الأدلة الشاملة للمناهج في الحلقة الأولى، وطوّرت الأدلة الشاملة للحلقة الثانية، إلى جانب تطوير كراسة «روافد» لتعزيز وتنمية المهارات لدى طلبة الصفين الأول والثاني. كما تقرر تقسيم كتاب «مدارج القراءة» إلى ثلاثة كتب وفق مستويات القراءة، في خطوة تندرج ضمن التحديثات المعتمدة لمنهج اللغة العربية في العام الدراسي الجديد. وفي التربية الإسلامية، تمت مراجعة وتطوير الأدلة الشاملة للمناهج للصفوف من الأول إلى الثاني عشر.

اللغة الإنجليزية

امتد التطوير إلى اللغة الإنجليزية، ففي الحلقة الأولى تطوير الأدلة الشاملة للمناهج، وتدرج المنهج بين الصفين الرابع والخامس. وفي الحلقة الثانية، اعتمدت سلسلة المسار المتقدم الحالية كمصدر تعلم أساسي، فيما شملت الحلقة الثالثة تطوير ومواءمة مصادر التعلم المقدمة.

التربية الأخلاقية

تضمنت التحديثات في الدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية دمج «السنع الإماراتي» ضمن التربية الأخلاقية. كما طورت الأدلة الشاملة للمناهج للحلقة الثالثة، وأعادت تنظيم أدلة المناهج بحسب الصفوف الدراسية، بحيث أصبح لكل صف دليل مستقل للفصل الدراسي الأول.

الرياضة وإدارة الأعمال

في التربية البدنية والصحية، أضافت الوزارة وحدات رياضية جديدة إلى المنهج، واستحدثت وحدة «Active Girls» في الحلقة الثالثة، فيما تشمل تحديثات مادة إدارة الأعمال تطوير المهارات التطبيقية للصفين التاسع والعاشر من خلال أنشطة إثرائية، وإثراء محتوى المشاريع الأسرية احتفاءً بعام الأسرة. كما استحدثت الوزارة في الفنون البصرية أدلة شاملة مستقلة للمناهج لكل صف دراسي من الأول إلى الثاني عشر، فيما جرى في الفنون الموسيقية ربط مصادر الحلقة الأولى بالمحتوى ذي الصلة في منهج اللغة العربية.