تراند اليوم : RESULTS نتائج اللوتو اللبناني الخميس 31-1-2019 الارقام الرابحة في اليانصيب اللبناني 1688 Lotto...

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حيث يترقب آلاف المشتركي في اليانصيب الوطني اللبناني اليوم الخميس 31 يناير 2019 ، لحظة الاعلان الرسمي عن ارقام البطاقات الرابحة في اليانصيب اللبناني الاصدار العادي سحب الثالث اصدار راس السنة .

حيث يجري السحب مساء كل خميس على تلفزيون لبنان الرسمي نتائج اليانصيب الوطني اللبناني للاعلان عن ارقام والبطاقات الفائزة بالجوائز المالية الكبرى .

نتائج اليانصيب الوطني اللبناني للإصدار العادي رقم: 3, 2019-1-31 من خلال الرابط التالي .

فلم تصدر حتى اللحظة ارقام البطاقات الرابحة في اليانصيب اللبناني في لبنان، حيث نقوم بتحديث الخبر ونشر الارقام الرابحة في اليانصيب اللبناني فور الاعلان عنها وتحديث الخبر، فكونوا بالقرب دوما.