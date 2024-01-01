شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تبدأ استخراج الكارنيهات والبطاقات العلاجية للمحامين لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النقابة العامه للمحامين، عمليات تجديد بطاقة العضوية والبطاقة العلاجية للمحامين لعام 2024، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، على أن تنطلق أعمال التجديدات، واستخراج الكارنيهات، والبطاقة العلاجية من النقابات الفرعية من غد الإثنين الأول من يناير 2024.

وشهدت عمليات استخراج الكارنيهات، والبطاقة العلاجية، سهولة شديدة؛ حيث لا يستغرق المحام أكثر من 10 دقائق لاستخراج البطاقات، ويرجع هذا التيسير إلى نظام الميكنة التي طبقها النقيب العام عبدالحليم علام، منذ العام الماضي.

ودونت النقابة العامة على كارنيهات المحامين لعام 2024 تنبيهًا مكتوب على ظهر الكارنيه، بوجوب مراعاة المواد "49، 50،50 مكرر" من قانون المحاماة، والتي تنص على حصانة المحامي، وهذه في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين.



نقابة المحامين تبدأ استخراج الكارنيهات (1)



نقابة المحامين تبدأ استخراج الكارنيهات (2)



نقابة المحامين تبدأ استخراج الكارنيهات (3)