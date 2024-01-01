الجيش الاسرائيلي: مقتل ضابط باشتباكات شمالي غزة وإصابة 5 جنود جراء إطلاق صواريخ من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط إضافي، وإصابة 4 جنود آخرين، أحدهم ضابط، باشتباكات قطاع غزة. وأُصيب الجنود الأربعة بجراح خطيرة إثر اشتباكات جرت مع المقاومة الفلسطينية، في شماليّ وجنوبي قطاع غزة. وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الاسرائيلي إلى 507. الى ذلك، اعلن الجيش الاسرائيلي إصابة 5 جنود جراء إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الغربي من لبنان، كما اعلن عن اعتراض جسم جوي مشبوه حاول التسلل من لبنان نحو كريات شمونة.

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