أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن بعض سكان التجمعات الإسرائيلية شمالي قطاع غزة، التي تم إخلاؤها في أعقاب هجوم السابع من تشرين الأول، سيتمكنون من العودة في المستقبل القريب مع تقدم العمليات العسكرية.
وأضاف غالانت أن بعض سكان التجمعات، التي تم إخلاؤها في مناطق تقع في نطاق أربعة إلى سبعة كيلومترات شمالي الجيب، سيكونون قادرين على العودة إلى منازلهم قريبا، وفقا لتصريحات منشورة أدلى بها في مؤتمر صحفي.
كانت هذه تفاصيل خبر غالانت: سنتمكن قريبا من إعادة الإسرائيليين النازحين إلى منازلهم في نطاق 4 إلى 7 كيلومترات شمالي قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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