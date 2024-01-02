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زيلينسكي: موسكو تعاني من خسائر فادحة في ساحة المعركة

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رويترز - كييف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا ما زالت تعاني من خسائر فادحة في ساحة المعركة.

وأشار إلى أن فكرة فوز روسيا في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا هي مجرد "شعور".

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وذكر إنه لا توجد علامات حقيقية على اهتمام روسيا بالسلام، وإن أي مؤشر على رغبتها في إجراء محادثات يدل على نفاد الأسلحة والجنود منها.

وتابع "لا أرى إلا خطوات دولة إرهابية"، لافتا إلى أن ضرب القوة الروسية في شبه جزيرة القرم له أهمية شديدة.

وبين أن الأهمية تكمن أيضا في تقليص الهجمات على أوكرانيا تماما، مثل أهمية الدفاع عن المدن في شرق البلاد.

القصف الروسي على أوكرانيا

وكانت نفذت روسيا قصفا جديدا على مناطق أوكرانية في الساعات التي سبقت ليلة رأس السنة الجديدة.

واستهدف القصف العاصمة كييف، وألحق أضرارا بالمناطق السكنية في مدينة خاركيف ثاني كبرى المدن بالبلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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